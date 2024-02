Prezes Kulesza: Aby stwierdzić, czy ktoś jest pijany, to trzeba mieć alkomat [WIDEO]

Pytania o alkohol powracają i uderzają w PZPN - nawet przy okazji gali tygodnika "Piłki Nożnej". Dziennikarze pytali Cezarego Kuleszę o niedawne doniesienia "Gazety Wyborczej", która opisała kulisy relacji prezesa PZPN z byłym selekcjonerem Paulo Sousą. Kulesza miał m.in. odwołać spotkanie z Sousą z powodu niedyspozycji po alkoholu, a jeden z treningów kadry miał oglądać, będąc pod wpływem trunku.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Nie przyjmuję tej krytyki"

- Ja nie przyjmuję tej krytyki, bo żeby stwierdzić, czy ktoś jest pijany, to trzeba mieć alkomat. Jak prowadzi pan samochód, to po czym policja może to stwierdzić? Po tym, jak poda panu alkomat. Można pisać różne rzeczy, ale zapewniam, że są to informacje niesprawdzone i ja mam na to dowody - mówi Cezary Kulesza. Co do wspomnianego treningu podkreśla jedną rzecz.

- Nas nawet na tym treningu nie było. Każdy trening jest udokumentowany i monitorowany, tak że takie rzeczy można łatwo sprawdzić i udowodnić - dziwi się prezes. Nagonkę na PZPN łączy z okresem słabszej gry Biało-Czerwonych i z brakiem bezpośredniego awansu na Euro. Polska o tegoroczny turniej zagra w barażach.

- Jak nie ma wyników, zawsze jest trzęsienie ziemi. Jako PZPN zrobimy wszystko, żeby nasi piłkarze mieli jak najlepsze warunki do rozegrania barażów. Jesteśmy przygotowani. Jestem pewny, że awansujemy na Euro - przekazał.

Co ciekawe, w kategorii Trener Roku nie był nominowany żaden selekcjoner kadry. W ostatniej dekadzie w połowie przypadków plebiscyt wygrywał właśnie jeden z selekcjonerów (Adam Nawałka trzy razy i dwa razy Czesław Michniewicz). Prezes PZPN wierzy jednak, że baraże i Euro mogą tę sytuację zmienić.

Za rok Probierz ma wygrać plebiscyt

- Chciałbym, żeby w przyszłym roku Michał Probierz nie tylko był nominowany, ale i wygrał. Życzmy mu tego i całej naszej reprezentacji.

Prezes odniósł się też krótko do pozytywnych słów Roberta Lewandowskiego o Michale Probierzu (w rozmowie z Foot Truckiem). Kapitan kadry przekazał, że nowy selekcjoner "obudził w nim płomień, jeśli chodzi o reprezentację" i "podszedł do niego, jak do człowieka, a nie do piłkarza".

- Odbieram to bardzo pozytywnie. Nie byłem przy tej rozmowie, ale skoro pojawiła się taka informacja, to może mnie to tylko cieszyć - skomentował Kulesza.

Polacy niedługo rozegrają baraże o "być albo nie być". W półfinale baraży 21 marca w Warszawie zmierzą się z Estonią. Jak wygrają, to w finale zagrają na wyjeździe ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia.