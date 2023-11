45 minut wystarczyło. Eksperci mówią jednym głosem o kadrowiczu. "Magic by Probierz"

Reprezentacja Polski przeciwko Czechom rozgrywa ostatni mecz eliminacji Euro 2024. W poprzednim starciu z tym rywalem debiutował Fernando Santos, a kadra przegrała 1:3. Po remisie Mołdawii z Albanią piłkarze Michała Probierza potrzebują wygranej, by zachować szanse na bezpośredni awans na turniej w Niemczech.

Zobacz wideo Probierz: Zachęcam kibiców, żeby wspierali reprezentację Polski

Eksperci reagują na pierwszą połowę meczu Polska - Czechy. "

W pierwszej połowie meczu oba zespoły nie miały zbyt wielu sytuacji. Na początku to Czesi byli groźni w okolicach pola karnego Polaków, ale później gra znacznie się uspokoiła. Na 1:0 dla Biało-Czerwonych trafił Jakub Piotrowski, który w 37. minucie gry wykorzystał błędy obrony Czechów. Eksperci nie są jednak zadowoleni z gry polskiej kadry.

"Mecz angielskiej Championship na PGE Narodowym" - pisał jeszcze w trakcie gry Jakub Seweryn ze Sport.pl. Było to nawiązanie do siermiężnego futbolu, który zaprezentowały oba zespoły i który często widoczny jest właśnie na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii. "A więc tak się czują kibice reprezentacji Grecji od 2014 roku.." - dodał dziennikarz, nawiązując do braku awansu Greków na wielkie turnieje.

"Z***ty mecz, oczu nie można oderwać" - zażartował Marcin Ryszka. Polski paraolimpijczyk jest niewidomy, więc pokusił się o kąśliwy komentarz w swoim stylu.

Po golu optyka ekspertów nieco się zmieniła, a dwóch zawodników zasłużyło nawet na pochwały. "Pan piłkarz" - napisał Dominik Pasternak z TVP Sport, dodając zdjęcie Nicoli Zalewskiego. Wahadłowy był wyróżniającą się postacią zespoły i to on rozpoczął akcję bramkową.

"Kolejna dobra akcja Nicoli Zalewskiego. Ostatnio odżył w Romie po wielu miesiącach letargu, dawał pozytywne sygnały i wreszcie widać to też w meczu kadry" - dodał Piotr Dumanowski z Eleven Sport.

"Ależ kapitalna akcja na skrzydle Nicoli Zalewskiego. Klasa odbiór piłki i potem znowu świetne dogranie w pole karne. Trochę szczęścia i ważne, że wpadło" - dodał Tomasz Hatta z portalu igol.pl.

"Nie wszystko dzisiaj jest złe. Obiecujący powrót do kadry zalicza Nicola Zalewski. Dał trzy fajne piłki do Świderskiego. Wygrywa pojedynki. Jeśli stwarzamy jakieś zagrożenie, to zawsze zaczyna się od niego" - komentuje Jakub Białek z Weszło.

Na pochwały zasłużył także strzelec jedynego gola w pierwszej połowie Jakub Piotrowski. "10. gol Piotrowskiego w tym sezonie" - zauważył Samuel Szczygielski z Meczyków i dodał emotikonę klaskania.

"Nicola ! Piotrowski! Magic by Probierz!" - skomentował natomiast Michał Pol.