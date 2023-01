Nawałka namaścił lidera defensywy w kadrze. Zaskakujący wybór. "Fantastyczny"

We wtorek 24 stycznia Cezary Kulesza ogłosił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Fernando Santos. Oprócz wywalczenia awansu do mistrzostw Europy, zadaniem 68-letniego Portugalczyka jest m.in. wprowadzenie młodych piłkarzy, którzy stopniowo będą zmieniali weteranów, takich jak Kamil Glik czy Grzegorz Krychowiak.

Nawałka ocenił defensywę reprezentacji. "Sytuacja jest coraz lepsza"

W wywiadzie dla "Interii Sport" Adam Nawałka przyznał, że sytuacja kadrowa reprezentacji Polski wcale nie jest tak zła, jakby mogło się wydawać. Były selekcjoner stwierdził, że w kadrze nadal mogą występować zarówno starsi, jak i młodzi zawodnicy - szczególnie w linii obrony, o której 65-latek mówił najwięcej.

- Sytuacja personalna jest coraz lepsza. Zawodników grających w dobrych klubach zagranicznych jest coraz więcej. Weźmy środkowych obrońców. W dalszym ciągu Kamil Glik jest w stanie dać reprezentacji bardzo wiele. Jakub Kiwior będzie się starał walczyć o miejsce w Arsenalu. Ten klub gra na wielu frontach, więc nie widzę zagrożenia, by Jakub nie był w rytmie meczowym. Wiemy, jak wygląda liga angielska, ile meczów się w niej gra. Po to m.in. był pozyskany - mówił Nawałka.

Były trener Lecha Poznań poruszył także temat Jana Bednarka, który po wypożyczeniu do Aston Villi nie mógł liczyć na regularne występy w Premier League. Na szczęście 26-latek wrócił do Southampton, gdzie z pewnością złapie więcej minut na boisku. - Nie zapominajmy, że w odwodzie jest Janek Bednarek. Wraca do Southampton i pewnie będzie grał regularnie - podkreślał Adam Nawałka.

Adam Nawałka wyznaczył nowego lidera

W kontekście defensywy reprezentacji Polski Adam Nawałka wymienił również Sebastiana Walukiewicza. Zdaniem 65-latka obrońca wypożyczony do Empoli będzie w przyszłości jednym z najważniejszych zawodników linii obrony naszej kadry.

- Jest też Sebastian Walukiewicz, który według mnie wkrótce będzie filarem naszej gry obronnej. Przeszedł do Empoli i wyleczył kontuzje, które mu przeszkodziły w rozwoju. To fantastyczny talent, gdy miał ledwie 17 lat już był w kręgu naszych zainteresowań, gdy prowadziłem reprezentację Polski - stwierdził były selekcjoner.

W 2019 roku Walukiewicz trafił do Cagliari Calcio, odchodząc z Pogoni Szczecin za 3,5 mln euro. Obecnie 22-latek jest wypożyczony do Empoli. Na boiskach Serie A zawodnik zdążył rozegrać już 44 spotkania, w których strzelił jedną bramkę.