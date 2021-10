A jednak! Paulo Sousa zaszczyci ligę swoją obecnością. Wybrał trzy mecze

Jednym z najczęściej poruszanych tematów w trakcie ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski była obecność Paulo Sousy na meczach ekstraklasy. A raczej nieobecność, bo Portugalczyk na naszych stadionach ligowych pojawia się bardzo rzadko. Sousy nie było też na meczu Legii Warszawa z Leicester City w Lidze Europy, który oglądał jego asystent.

Jak w każdej sprawie, Portugalczyk miał swoich obrońców, jak i tych, którzy zarzucali mu lekceważące podejście do obowiązków. – Czy chodzi tylko o to, żebym był na miejscu? Zrobił zdjęcie? Porozmawiał z ludźmi? Myślę, że przez to tracimy czas. A tego nie chcę - mówił Sousa w rozmowie z Interią.

Sousa przyjedzie na mecze ekstraklasy

Do sprawy odniósł się nawet nowy prezes PZPN, Cezary Kulesza, który zapowiedział rozmowę z selekcjonerem na ten temat. - Będę musiał porozmawiać z trenerem, bo nie wiem, jakie były ustalenia z wcześniejszym prezesem. Czy powinien na nich być? Na pewno - mówił Kulesza w rozmowie na kanale "Prawda Futbolu".

Nie wiadomo, czy to efekt rozmowy z prezesem, czy nie, ale "Echo Dnia" poinformowało, że Sousa pojawi się w Polsce za tydzień. Portugalczyk ma obejrzeć piątkowy mecz Cracovia - Radomiak, dzień później pojawi się w Białymstoku, gdzie obejrzy mecz Jagiellonia - Piast, a objazd po Polsce zakończy w niedzielę, gdy zobaczy spotkanie Legii z Pogonią Szczecin.

Kadra Sousy znajduje się przed dwoma decydującymi meczami w eliminacjach do mistrzostw świata. Już w listopadzie nasza reprezentacja zagra najpierw na wyjeździe z Andorą, a później w Warszawie z Węgrami. Już pierwszym spotkaniem Polacy będą mogli przypieczętować udział w barażach do mundialu, które zostaną rozegrane w marcu.