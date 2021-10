Główny kandydat na nowego trenera Newcastle United. 6 milionów funtów rocznie

Nie udało się z aktualnym trenerem AS Romy, Jose Mourinho, to władze Newcastle United mają się zwrócić do byłego szkoleniowca włoskiego klubu - Paulo Fonseci. Jak przekonuje "The Telegraph", Portugalczyk jest jednym z głównych kandydatów do zajęcia stanowiska trenera w klubie Premier League. Wsparcie ma mieć od jednego z udziałowców.

Newcastle United ma poważnego kandydata. Trener bez klubu. Będzie debiut w Premier League?

Paulo Fonseca w przeszłości prowadzić także Spartę Braga czy Szachtar Donieck. Na koncie ma trzy mistrzostwa Ukrainy oraz trzy wygrane w Pucharze Ukrainy. W swoim kraju wygrał puchar z Bragą oraz Superpuchar Portugalii z FC Porto. Obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak rozstał się po poprzednim sezonie z AS Romą. Wydaje się więc, że rozpoczęcie pracy w nowym projekcie, jaki jest Newcastle United, może się okazać bardzo rozsądną decyzją.

Brytyjski dziennik pisze, że wizję zatrudnienia Fonseci przedstawiła Amanda Staveley, brytyjska bizneswoman posiadająca część udziałów w Newcastle United. Gdyby prezes Yasir Al-Rumayyan zdecydował się na zatrudnienie Portugalczyka, mógłby on liczyć na pensję w wysokości sześciu milionów funtów rocznie.

Kilkanaście dni temu poinformowano o przejęciu Newcastle United przez fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej, który stał się właścicielem 80 proc. udziałów klubu. Jednym z pierwszych ruchów nowych władz było zwolnienie poprzedniego trenera Steve'a Bruce'a. W międzyczasie media spekulowały o potencjalnych kandydatach podając m.in. Franka Lamparda, Luciena Favre'a czy właśnie Jose Mourinho, który skomentował doniesienia i potwierdził, że zostaje we Włoszech.

Obecnie Newcastle United ma nowe cele, jakim jest m.in. wyprowadzenie klubu z dołka, czyli 18. miejsca w tabeli (strefa spadkowa) i ani jednej wygranej w siedmiu meczach. Bilans drużyny to trzy remisy i pięć porażek.