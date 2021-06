Wiadomo, kiedy decyzja ws. gry Modera ze Szwecją. PZPN bardzo tajemniczy

Wiadomo tyle, że Jakubowi Moderowi po meczu z Hiszpanią spuchnęło kolano. W niedzielę po powrocie z Sewilli przeszedł badanie USG, które nie wykazało niczego poważnego, jednak dr Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski, na kolejny dzień zaplanował jeszcze dokładniejsze badanie rezonansem magnetycznym. W poniedziałek i wtorek Moder nie pojawił się na treningach. W tym czasie przechodził zabiegi fizjoterapeutyczne.

PZPN nie chce podać wyniku rezonansu ani powiedzieć, co konkretnie dolega środkowemu pomocnikowi. Dopiero 75 minut przed meczem (tak stanowi regulamin UEFA), przy podawaniu oficjalnego składu na mecz, okaże się, czy lekarzom udało się postawić go na nogi. Do meczowej kadry wróci za to zawieszony w ostatnim meczu Grzegorz Krychowiak.

Trening w upale i śpiewający Kamil Glik

Zaplanowany na godz. 10 trening rozpoczął się z kilkunastominutowym opóźnieniem, ponieważ zanim piłkarze wyszli na boisko, odbyli odprawę taktyczną przed meczem ze Szwecją. Podobnie było już w poniedziałek. Paulo Sousa pokazuje zawodnikom pewne aspekty gry Szwedów, a następnie pod nie układa ćwiczenia. Na ostatnim slajdzie wtorkowej prezentacji trenerzy umieścili film z udziałem Kamila Glika, który po meczu z Hiszpanią zdobył dużą popularność w internecie.

Trening odbył się w pełnym słońcu, przy 30 stopniach. Piłkarze zaraz po wyjściu na boisko westchnęli, że tak gorąco nie było na żadnym z dotychczasowych treningów. Taki trening był jednak całkiem dobrym przetarciem przed meczem w Sankt Petersburgu. Bo chociaż to stadion w Sewilli jawił się jako przedsionek piekła, w Rosji, podczas meczu ze Szwecją ma być jeszcze goręcej - około 36 st. C w cieniu. Piłkarze Paulo Sousy oficjalny przedmeczowy trening odbyli we wtorek w Gdańsku, po nim pojadą na lotnisko i po południu będą już w Sankt Petersburgu. Tam odbędą kolejne odprawy taktyczne przed meczem, a wieczorem na konferencji prasowej pojawi się selekcjoner i Mateusz Klich.

Mecz ze Szwecją, który Polska musi wygrać, by awansować do fazy pucharowej Euro 2020, w środę o godz. 18. Relacja na Sport.pl.

