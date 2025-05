Ustawki z udziałem grup kibolskich w ostatnich dniach stały się głośnym tematem kampanii wyborczej. Wszystko przez rozmowę Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim, w trakcie której lider Konfederacji ujawnił, że kandydat na prezydenta popierany przez PiS brał w takowych udział. Mowa była nawet o bijatykach "70 na 70", czemu sam Nawrocki nie zaprzeczył. Sprawa wróciła także w tracie przedwyborczej debaty z Rafałem Trzaskowskim. Ostatnio zapytany o nią był także urzędujący prezydent Andrzej Duda.

Boniek usłyszał, co prezydent Duda sądzi o ustawkach. Nie wytrzymał. "Nie lepiej i ciekawiej byłoby..."

Polityk w środę wieczorem gościł u Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka w Kanale Zero. W pewnym momencie rozmowa zeszła właśnie na temat ustawek. - Ja oczywiście tego nie pochwalam, żeby była jasność. Ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny. Jak chcą się między sobą bić w lesie i idą tam specjalnie, zawierają "gentleman's agreement" między sobą, że będą to robić na określonych zasadach - bo o ile wiem, tak się to odbywa - i się biją, to mamy im tego zakazać? - powiedział.

Takie podejście do przemocy ze strony głowy państwa wielu mogło zszokować. W dość ironiczny sposób to tej wypowiedzi podszedł za to, znany z kąśliwych komentarzy, Zbigniew Boniek. W czwartek były prezes PZPN-u postanowił się do nich odnieść na platformie X.

- Pan Duda mówi, że ustawki na zdrowych zasadach to nic szczególnego. Ok, rozumiem. Tylko dlaczego w lasach? Nie lepiej i ciekawiej byłoby na rynku, przy kościele, albo przed szpitalem? Przecież jakieś skomplikowane zadraśnięcie przez przypadek może się zdarzyć - pytał z przekąsem.

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w tę niedzielę 1 czerwca. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7:00 do 21:00. Od soboty aż do zakończenia głosowania obowiązywać będzie cisza wyborcza.