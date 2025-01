Moder ledwo podpisał kontrakt, a tu takie wieści. Niestety

Jakub Moder niedawno zamienił Brighton na Feyenoord. Reprezentant Polski trafił do Premier League w 2020 roku i kapitalnie wszedł do zespołu. Jednak jego problemy zaczęły się w momencie doznania kontuzji 2 kwietnia 2022 roku. Pomocnik zerwał więzadła krzyżowe, ale z wyniku komplikacji był niedostępny przez 576 dni, co znacznie osłabiło jego pozycję w hierarchii.

Zaskakujący transfer Jakuba Modera

W tym sezonie Moder rozegrał tylko cztery mecze w Premier League. Był na murawie raptem dziewięć minut. To pchnęło Polaka do transferu i wybór padł na Feyenoord, gdzie niedawno brylował Sebastian Szymański, czyli aktualny zawodnik Fenerbahce. Reprezentant naszego kraju sam przyznał, że pytał swojego kolegę z kadry o ten klub.

- Miał równie pozytywne wspomnienia. Bardzo ciepło wypowiadał się o ludziach pracujących w klubie i mieszkających w Rotterdamie. Jesteśmy przyjaciółmi, więc na pewno był ze mną szczery i ufam w każde jego słowo - wyznał.

Holenderski dziennikarz nie ma wątpliwości. Moder może mieć problemy

Jak się okazuje, Jakub Moder może wcale nie mieć tak łatwo w nowym klubie. Szczegóły zdradził w rozmowie z WP SportoweFakty Michael Statham, dziennikarz portalu football-oranje.com. - Jakub Moder prawdopodobnie będzie rywalizował z Ramizem Zerroukim o miejsce w składzie na pozycji defensywnego pomocnika - stwierdził.

- Zerrouki rozczarowywał przez większą część bieżącego sezonu, a Feyenoord potrzebuje silniejszego zastępcy. Mają niekwestionowanych graczy podstawowego składu na pozycjach numer 8 i 10 - dodał.

Mimo to przedstawiciel lokalnego medium podkreślił, że w przeciwieństwie do Brighton zespoły z Holandii nie mają szerokich składów, więc często nimi rotują, co może otworzyć Polakowi szansę. - Eredivisie oczywiście nie jest tak silna jak Premier League. Moder będzie miał więcej meczów, żeby się pokazać, ale nie będzie ich najlepszym pomocnikiem - zakończył.

Swoją opinię w rozmowie z WP wyraził też były trener m.in. Wisły Kraków Robert Maaskant. - Myślę, że Moder będzie zmiennikiem. Po takiej kontuzji Feyenoord też podejmuje ryzyko, mimo że Moder już zdążył trochę pograć po powrocie do zdrowia. Nigdy nie wiesz, na jaki poziom może wejść piłkarz po tak długiej przerwie. To wielka niewiadoma - powiedział Holender.