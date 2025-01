Media: Nagły zwrot ws. Zalewskiego. Z Francji przyszły złe wieści

Zimowe okienko transferowe we Francji zakończy się 3 lutego 2025 roku. Zdaniem RMC Sport rozpoczęła się "najważniejsza część rynku transferowego". Wszystko przez to, że kluby mają już niewiele czasu, by dopiąć transfery do lub z klubu.

Niepewna przyszłość Nicoli Zalewskiego w AS Romie

Wciąż nie wiadomo, co z transferem Nicoli Zalewskiego, którego kontrakt z AS Romą wygasa 30 czerwca 2025 roku. W związku z tym reprezentant Polski ma problemy z regularną grą. W tym sezonie pojawił się na murawie w 17 meczach, co dało mu łącznie 817 minut. Mimo to trener Claudio Ranieri mówił publicznie, że liczy na to, że Polak pozostanie.

- Jeśli chodzi o Zalewskiego, mam nadzieję, że zostanie. To ktoś na kogo bardzo liczę: to dobry zawodnik i zawsze ciężko trenuje. Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie - mówił.

Francuskie media: To komplikuje decyzje ws. Zalewskiego

W kontekście wahadłowego mówiło się o wielu klubach, ale największe zainteresowanie wyrażał i wciąż wyraża Olympique Marsylia. Zdaniem RMC Sport klub jest "bardzo zainteresowany" Nicolą Zalewskim. "Cieszy się dużą popularnością wśród OM i jest skuszony projektem" - czytamy.

Pojawił się jednak problem w kontekście zimowego transferu reprezentacji Polski. Francuscy dziennikarze donoszą, że kością niezgody ma być kwota transferowa, jaką mają oczekiwać Włosi za pi趾arza, który za pół roku będzie mógł odejść za darmo. "Roma żąda za 23-latka 5 milionów euro, co komplikuje dyskusje" - informują.

Niedawno dziennik "Il Messangero" informował, że francuski klub przekazał Nicoli Zalewskiemu, że byłby kluczową postacią tego projektu. Z kolei sam zainteresowany na tamten moment miał "nie podjąć jeszcze decyzji co do przyszłości" - mogliśmy przeczytać.