Liga Mistrzów. O której mecz Benfica - Barcelona? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Barcelona zaliczyła imponujące wejście w nowy rok. Najpierw z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonała 4:0 czwartoligowe Barbastro, po czym przystąpiła do Superpucharu Hiszpanii. Tam po wygranych 2:0 z Athletikiem Bilbao i 5:2 z Realem Madryt w finale zgarnęła pierwszy tytuł pod wodzą Hansiego Flicka. Kilka dni później pokaz siły Katalończycy kolejny raz dali w Pucharze Króla, rozbijając Real Betis 5:1, co zaowocowało awansem do ćwierćfinału.

Barcelona wraca do Ligi Mistrzów. Kiedy mecz z Benfiką Lizbona?

Olbrzymią rysą na niemal perfekcyjnym rozpoczęciu drugiej połowy sezonu okazał się sobotni remis 1:1 z Getafe w 20. kolejce La Liga. Jedynego gola dla Barcelony zdobył Jules Kounde. Robert Lewandowski i jego koledzy z ofensywy ani razu nie zdołali pokonać bramkarza rywali. Przez 90 minut bili głową w mur, nie mogąc znaleźć sposobu na zamurowaną drużynę Getafe. W efekcie wicemistrzowie Hiszpanii stracili kolejne punkty i do pierwszego Realu tracą ich już aż siedem.

Teraz ekipa Flicka wraca do europejskich pucharów. W siódmej serii gier fazy ligowej Ligi Mistrzów zagra na wyjeździe z Benfiką Lizbona. W poniedziałek podczas konferencji prasowej niemiecki trener wrócił do wydarzeń z meczu przeciwko Getafe, ostro komentując pracę sędziów. - Nie wiem, co powiedzieć. To samo dzieje się w każdym meczu. Nie potrzebujesz systemu VAR, to wyraźy rzut karny - grzmiał.

Następnie odniósł się do najbliższego spotkania z portugalskim zespołem. - Naszym celem jest wygranie meczu. Byłby to wielki krok w stronę awansu i możliwość zajęcia miejsca w pierwszej ósemce. Teraz jesteśmy na drugim miejscu i bardzo dobrze byłoby, gdybyśmy zdobyli trzy punkty - podkreślił. Po sześciu kolejkach Benfika z dziesięcioma punktami na koncie zajmuje 15. miejsce. Barcelona ma pięć oczek więcej i jest wiceliderem.

Benfica - Barcelona w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać?

Spotkanie Benfica Lizbona - FC Barcelona w siódmej kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek 21 stycznia o godz. 21:00 na Estadio da Luz. W telewizji mecz można obejrzeć na Canal+Sport, natomiast transmisja internetowa będzie dostępna na platformie Canal+Online (po wykupieniu odpowiednich pakietów). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu Barcelony na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.