Nagle gruchnęły wieści ws. Krychowiaka. Niestety, jest źle

Raptem 22 minuty potrwał ostatni ligowy występ Grzegorza Krychowiaka. Były pomocnik reprezentacji Polski, który od września gra w cypryjskim Anorthosisie, we wtorek musiał przedwcześnie opuścić boisko w meczu z Omonią Nikozja (2:0).

Miejsce Krychowiaka zajął Dimitris Theodorou, a po spotkaniu i klub, i kibice czekali na informacje w sprawie stanu zdrowia pomocnika. Zwłaszcza że 34-latek niemal z marszu stał się bardzo ważnym zawodnikiem Anorthosisu.

Krychowiak, który podpisał kontrakt 28 września po trzech miesiącach poszukiwania klubu, na Cyprze zadebiutował już 5 października. Od tamtej pory Polak opuścił tylko jedno spotkanie z powodu zawieszenia za żółte kartki.

Większość pozostałych Krychowiak zaczynał w podstawowym składzie. Teraz jednak czeka go dłuższa przerwa. Jak przekazał portal alphanews.live Polak doznał kontuzji mięśniowej, która wykluczy go z gry na okres od czterech do sześciu tygodni.

Poważny uraz Krychowiaka

To zła informacja nie tylko dla drużyny i jej trenera, ale i samego Krychowiaka. Wszystko przez jego niepewną przyszłość. Umowa polskiego pomocnika obowiązuje zaledwie do 31 maja i taka przerwa utrudni mu walkę o nowy kontrakt.

Po 17 kolejkach Anorthosis zajmuje 17. miejsce w tabeli cypryjskiej ekstraklasy. Drużyna Krychowiaka ma 24 punkty i czeka ją walka o zajęcie miejsca w pierwszej szóstce, co daje udział w rywalizacji o europejskie puchary.

Pozostałe drużyny bić się będą o utrzymanie. Kolejny mecz Anorthosis rozegra w poniedziałek, kiedy podejmie Achnas (18:30). Krychowiak rozegrał w tym sezonie 12 meczów, w których strzelił gola i miał asystę.