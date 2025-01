Media: 19-latek na wylocie z Legii Warszawa

573 - tyle minut rozegrał w tym sezonie Jan Ziółkowski. 19-letni środkowy obrońca Legii Warszawa niespodziewanie wywalczył sobie miejsce w składzie na początku sezonu i bardzo szybko zrobiło się wokół niego dużo szumu.

Ziółkowski zagrał w pięciu z siedmiu pierwszych kolejek ekstraklasy. W meczu z Motorem Lublin (5:2) miał nawet asystę. Po dobrym początku Ziółkowski szybko zniknął jednak z boiska, a szanse otrzymywał sporadycznie.

Do końca roku 19-latek wystąpił w ekstraklasie raptem trzy razy. Ziółkowski zagrał osiem minut z Lechem Poznań (2:5), 32 minuty z Cracovią (3:2) i 28 minut z Zagłębiem Lubin (3:0). Zawodnik dostał też szansę w spotkaniu Ligi Konferencji z Djurgardens (1:3).

Po decyzji Goncalo Feio o zmianie ustawienia młody obrońca nie miał większych szans w rywalizacji z bardziej doświadczonymi Radovanem Pankovem oraz Steve'em Kapuadim. Niewykluczone, że już niedługo Ziółkowski będzie grał gdzie indziej.

Ziółkowski odejdzie z Legii?

Jak poinformował portal meczyki.pl, Ziółkowski otrzymał dwie propozycje transferu. Pierwszą złożyło angielskie Hull City, drugą włoskie Cremonese. Oba kluby są drugoligowcami. Hull City zajmuje obecnie 22. miejsce w Championship i jest to pozycja w strefie spadkowej. Cremonese to zaś czwarty zespół Serie B, który będzie walczył o awans do Serie A.

Ziółkowski zaczynał karierę w Wichrze Kobyłka, skąd trafił do Polonii Warszawa. Latem 2022 r. trafił on do Legii. Ziółkowski zadebiutował w pierwszej drużynie w maju zeszłego roku w meczu 31. kolejki ekstraklasy z Radomiakiem Radom (0:3).

Wcześniej, jak informowała "Piłka Nożna", Ziółkowski interesował się RSC Anderlecht. Gdyby 19-latek odszedł z Legii, byłby kolejnym młodym, zdolnym zawodnikiem, który nie przebił się na stałe do pierwszej drużyny. W ostatnich latach spotkało to m.in. Ariela Mosóra, Szymona Włodarczyka czy Filipa Rejczyka.

Ziółkowski może nie być jedynym zawodnikiem, który opuści Legię zimą. Na obóz do Hiszpanii z drużyną Feio nie polecieli Jurgen Celhaka oraz Marco Burch. Obaj piłkarze szukają nowych pracodawców.