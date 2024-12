Gortat odpowiedział synowi Karola Nawrockiego. Króciutko

Powiedzieć, że Marcin Gortat nie jest sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, to nic nie powiedzieć. Były zawodnik m.in. Orlando Magic tym razem wyśmiał w mediach społecznościowych sportową aktywności kandydata PiS-u na prezydenta - Karola Nawrockiego. Doprowadziło to do tego, że na jego wpis zareagował syn prezesa IPN-u Daniel Nawrocki.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl