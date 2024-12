Tyle zarabia Infantino. O tym powinien trąbić cały świat

Tak doceniony z pewnością chciałby być każdy pracownik dużej firmy. Gdy w 2016 roku, Gianni Infantino debiutował w funkcji prezydenta FIFA, rocznie dostawał na konto 1,5 mln franków szwajcarskich. Miało to być znacznie mniej od poprzednika. Oskarżony o korupcję Joseph Blatter (sądowa sprawa trwa), zgarniał 4,4 mln franków. Infantino szybko jednak dorównał byłemu koledze. W 2020 roku otrzymywał wraz z premiami prawie 3 mln franków. Obecnie dostaje od FIFA rocznie łącznie 4,16 mln franków, czyli ponad 19 mln złotych.

Pensja razy 2,5. Szkoła dla córki, mieszkania na całym świecie

Pensję podstawową i bonusy dla prezydenta FIFA, które ustala komisja FIFA do spraw płac, wzrosły zatem o ponad 250 procent. To znaczy, że pracę Szwajcara, który przy ostatnich wyborach znów nie miał rywala, FIFA musi bardzo cenić. Tak jak w wielkich firmach i korporacjach, FIFA dla swego szefa przewiduje też pewne dodatki. W firmach takie gratyfikacje mają na celu przytrzymanie i docenienie najlepszych pracowników. Tu po prostu są.

To dlatego Infantino oprócz wysokiej pensji według magazynu Blick i portalu śledczego Jossimar nie musi martwić się też o edukację swojej córki. Ta uczęszcza do Ransom Everglades School w Miami, jednej z lepszych szkół na świecie. Uczelnia położona jest nad malowniczą zatoką Biscayne i zapewnia szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Roczny koszt nauki w tej placówce wynosi 51 960 dolarów, czyli 211 tys. złotych. Te opłaty reguluje FIFA. Federacja pokrywa też koszty mieszkania Infantino w Paryżu oraz luksusowego penthouse'a w Zug, mieście w Szwajcarii. Miesięczny czynsz za to ostatnie lokum z widokiem na jezioro wynosi 7950 franków szwajcarskich, czyli ponad 36 tys. Złotych. Do tego musi dochodzić też koszt apartamentu na Florydzie, gdzie przeniósł się Infantino, po kilku latach spędzonych w Katarze, gdzie miał do dyspozycji dom w Dausze.

Wtedy szef FIFA długie miesiące spędzane w Katarze tłumaczył trzymaniem ręki na pulsie przed mundialem w 2022 roku. Teraz Infantino musi doglądać wszystkiego przed Klubowymi Mistrzostwami Świata w 2025 r. i Mistrzostwami Świata w 2026 r. Ta pierwsza impreza odbywa się tylko w USA, druga również w Meksyku i Kanadzie. FIFA przekazała dziennikarzom, że nadal stałym miejscem zamieszkania prezydenta jest Szwajcaria, ale rzeczywiście działacz sporo podróżuje. Klubowe Mistrzostwa Świata rozgrywane będą w 11 miastach, od Nowego Yorku, przez Cincinnati, po Nashville, ale najatrakcyjniejsze do życia wydają się te na Florydzie: Miami, czy Orlando. Miami szczęśliwie jest też jednym z 23 miast – gospodarzy mundialu. Zresztą to właśnie w znanym z plaż słonecznym ośrodku, FIFA zorganizowała swoją siedzibę najbliższych mistrzostw świata. Rok temu zdecydowano się tam przenieść też dział prawny federacji oraz dział audytu wewnętrznego i zarządzanie ryzykiem. Z jednej strony jest to interpretowane jako chęć zacieśnienia związków z USA z drugiej potencjalne przygotowanie do przeprowadzki całej Fify z Zurychu. Pracownicy w komunikacie dowiedzieli się, że to też próba "uczynienia piłki nożnej prawdziwie globalną dyscypliną".

"Porównywalne z pakietami oferowanymi przez firmy"

FIFA pytana przez dziennikarzy o finansowanie apartamentów Infantino i opłacanie szkoły jego dziecka, tłumaczy, że w szwajcarskich firmach to standardowe bonusy, cytując dokładnie: "porównywalne z pakietami oferowanymi kadrze kierowniczej przez inne międzynarodowe firmy i organizacje sportowe z siedzibą w Szwajcarii". Być może prezydent ma takich świadczeń dużo więcej, ale FIFA nie ujawnia szczegółów dotyczących dodatkowych korzyści finansowych jej szefa, co budzi podejrzenia o brak przejrzystości. Co do kilku informacji o gratyfikacjach, które wypłynęły, dział prasowy federacji podsumował, że "niesprawiedliwe" byłoby blokowanie dodatkowych świadczeń prezydentowi.

Przedstawiciele magazynu Blick nie do końca się z tym zgadzają. To dlatego, że FIFA jest firmą wartą miliardy dolarów (przychody w 2022 wyniosły 5,8 mld dolarów), ale cały czas działa jako stowarzyszenie. Korzysta z obniżonych stawek podatkowych, płaci cztery, a nie osiem procent podatku od zysków.

"Najlepiej byłoby, gdyby FIFA sama się przeorganizowała. FIFA działająca jako firma byłaby bardziej uczciwa" - podsumował to zastępca red. naczelnego Blicka, Fabian Eberhard.