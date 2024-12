Świat wciąż nie dowierza, co ws. gospodarza mundialu zrobiła FIFA

Mundial to najważniejsza piłkarska impreza czterolecia, która gromadzi przed telewizorami miliardowe oglądalności. Od środy znamy już gospodarzy kolejnych turniejów. Wiedzieliśmy, że ten w 2026 roku odbędzie się w USA, Meksyku i Kanadzie. Cztery lata później turniej zawita do Portugalii, Hiszpanii i Maroka, a rozpocznie się w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. W 2034 roku gospodarzem będzie Arabia Saudyjska. Wywołuje to niemałe kontrowersje.

