Wyjechał 14 lat temu, teraz słyszymy: "Polecę po niego". Sensacja w Ekstraklasie

Cracovia od samego początku sezonu radzi sobie znakomicie. Trener Dawid Kroczek poukładał zespół po odejściu Jacka Zielińskiego i sprawił, że piłkarze pokazują pełnie możliwości. Bezsprzecznym liderem jest Benjamin Kallman, który w 17 spotkaniach zdobył już 11 bramek i zanotował siedem asyst. Cracovia mimo ostatnich potknięć zajmuje czwarte miejsce w tabeli i wydaje się, że zrobi wszystko, by powalczyć o mistrzostwo Polski. Aby zwiększyć szanse, władze klubu planują sprowadzić zawodnika, który niegdyś opuścił krakowską drużynę, by wyjechać za granicę.

Były reprezentant Polski może wrócić do ekstraklasy. "Polecę nawet po niego"

Mateusz Klich drugi sezon z rzędu był podstawowym piłkarzem DC United w rozgrywkach MLS. Łącznie rozegrał 32 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował aż 12 asyst. Kontrakt polskiego piłkarza wygasa jednak z końcem grudnia i dotąd nie został przedłużony. Wiele wskazuje zatem, że lada moment będzie musiał szukać nowego pracodawcy. Prezes Cracovii Mateusz Dróżdż przyznał, że jest zainteresowany sprowadzeniem pomocnika.

- Powiedziałem w jednym z wywiadów, że polecę nawet po niego do Stanów Zjednoczonych. I podtrzymuję, żebym to zrobił z miłą chęcią. (...) Uważam, że to jest świetny zawodnik, to byłoby bardzo duże wzmocnienie szatni. Bardzo bym chciał - skwitował w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą, nie zaprzeczając, że toczą się rozmowy z przedstawicielami 34-latka.

Gdyby taki transfer doszedł do skutku, byłby to dla Klicha powrót zarówno do Polski, jak i Cracovii po blisko 14 latach. Mając 21 lat, został on sprzedany do VfL Wolfsburg za 1,5 mln euro, natomiast nie udało mu się tam przebić do pierwszej drużyny. Potem występował jeszcze dla PEC Zwolle, 1. FC Kaiserslautern oraz Twente, któremu w lipcu 2017 roku Leeds zapłaciło za Polaka 1,7 mln euro.

I tam przeżył najlepszy okres w karierze, gdyż został prawdziwą legendą klubu. Nie dość, że rozegrał dla niego 195 spotkań, w których zdobył 24 bramki i zanotował 21 asyst, to miał duży udział przy awansie do Premier League w sezonie 2019/20. Po wygaśnięciu umowy w styczniu 2023 roku przeszedł właśnie do DC United.

Podczas ubiegłych rozgrywek Klich był drugim najlepszym piłkarzem w zespole. Według Sofascore miał średnią notę 7,28, a lepszy okazał się tylko Christian Benteke (7,71), który został królem strzelców rozgrywek. Polak po raz ostatni wystąpił za to w barwach narodowych we wrześniu 2022 roku, a jego bilans zatrzymał się na 42 meczach i dwóch golach.