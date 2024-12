"Kiler w polu karnym" goni Lewandowskiego. Oto klasyfikacja strzelców La Ligi

Była 69. minuta kończącego 15. kolejkę meczu La Ligi: Sevilla - Osasuna. Właśnie wtedy goście objęli prowadzenie 1:0. Z prawej strony blisko bocznej linii dośrodkował Jesus Areso, a Ante Budimir celnym strzałem głową z ośmiu metrów trafił do siatki.

Niedobra informacja dla Roberta Lewandowskiego. Ante Budimir znów z golem

- Ante Budimir! Jedna sytuacja jest potrzebna temu piłkarzowi i trafia do siatki po raz dziewiąty w tym sezonie. Pierwszy raz możemy przypomnieć jego nazwisko od momentu przypominania składów na początku drugiej połowy. Nie było go w tym spotkaniu, ale co to ma za znaczenie, jeżeli on potrzebuje jednej takiej piłki, by trafić do siatki. Ten kiler w polu karnym robi to, co potrafi robić doskonale - mówili komentatorzy Canal+Sport.

Dla Budimira był to dziewiąty gol w tym sezonie. W efekcie dogonił Raphinhę, skrzydłowego FC Barcelony i obaj są wiceliderami klasyfikacji strzelców. Chorwat i Brazylijczyk do Roberta Lewandowskiego tracą sześć bramek.

Trafienie Budimira nie dało zwycięstwa Osasunie. W 72. minucie Saul Niguez jeszcze z własnej połowy posłał dalekie podanie. Przyjął je w powietrzu na 16. metrze Dodi Lukebakio. I zrobił to tak, że od razu minął bramkarza Alvaro Fernandeza, a następnie trafił z siedmiu metrów do pustej bramki.

Po tym remisie Sevilla z 19 punktami jest na 11. miejscu w tabeli. Osasuna ma cztery punkty więcej i jest na siódmej pozycji.

Już we wtorek, 3 grudnia pierwsze spotkanie 19. kolejki: Mallorca - FC Barcelona. Początek o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Tak wygląda TOP 5 najskuteczniejszych strzelców La Ligi: