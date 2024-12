Mallorca - FC Barcelona. Gdzie oglądać mecz? O której gra Lewandowski? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

FC Barcelona znajduje się w kryzysie, co do tego nie ma wątpliwości. W trzech ostatnich ligowych meczach zdobyła zaledwie punkt, przez co straciła sporą przewagę nad Realem Madryt. Hansi Flick po sobotnim spotkaniu z Las Palmas miał pretensje zwłaszcza do Roberta Lewandowskiego, który był kompletnie niewidoczny. Teraz będzie miał szansę na to, by się zrehabilitować. O której godzinie Mallorca - FC Barcelona? Gdzie oglądać? Transmisja, stream online, wynik na żywo.

3 Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię Na Gazeta.pl