Ibrahimović pokazał, co potrafi. Ten filmik pobija internet. "Nierealne"

Zlatan Ibrahimović w swoim czasie był jednym z najlepszych napastników na świecie. Zachwycał nie tylko liczbą, ale także efektownością strzelanych goli - do legendy przeszło jego trafienie przewrotką z kilkudziesięciu metrów w spotkaniu Szwecja - Anglia (4:2), za które w 2013 r. otrzymał Nagrodę Puskasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Trening strzelecki Polaków przed meczem ze Szkotami. Jak wypadli kadrowicze?

Zlatan Ibrahmović pokazał, że wciąż to ma. Bramka jak ze snów

Po zakończeniu kariery Szwed pozostał przy piłce i obecnie jest doradcą w AC Milanie (ostatnio głośno było o jego wymianie zdań z Kylianem Mbappe przy okazji meczu Ligi Mistrzów). Mimo to nadal znajduje czas, aby pograć w piłkę i pokazać próbkę swych możliwości. Właśnie zachwycił kibiców po raz kolejny.

Na profilu Ibrahimovicia na Instagramie ukazało się krótkie nagranie z gierki z jego udziałem. Jest ono wyjątkowe ze względu na zdobytą przez 43-latka bramkę. Po raz kolejny pokazał niezwykłą sprawność fizyczną i gdy otrzymał górną piłkę, postanowił uderzyć ją... piętą zza pleców. Trafił, po czym triumfalnie uniósł ręce oraz sugestywnie wskazał na obiektyw, pokazując, że wszystko się nagrało i znów będzie miał się czym pochwalić.

Zlatan Ibrahimović zasypany komplementami przez kibiców. "Król"

Nagranie stało się hitem i zebrało już niemal 190 tys. polubień. A kibice byli zachwyceni. "Król", "Zlatan robi rzeczy Zlatana", "nadal to ma", "stare przyzwyczajenia nie zamierają","nierealne", "on nie może mieć 43 lat" - to tylko niektóre komentarze.

Wiele równie efektownych bramek Zlatan Ibrahimović zdobył, grając m.in. w Juventusie (2004-2006), Interze Mediolan (2006-2009), FC Barcelonie (2009/10), AC Milanie (2010-2012 i 2020-2023), PSG (2012-2016), Manchesterze United (2016-18), a także reprezentacji Szwecji (2001-2023).