Klub Ekstraklasy nagle ogłasza: kontrakt z trenerem został rozwiązany

Powoli dobiega końca przerwa reprezentacyjna, a już w najbliższy piątek do gry wróci ekstraklasy. We wtorkowe popołudnie występująca w niej Stal Mielec przedstawiła bardzo ważny komunikat. Chodzi o rozwiązanie kontraktu z trenerem Kamilem Kieresiem, który już wcześniej stracił pracę na Podkarpaciu. To decyzja istotna z punktu widzenia klubowych finansów.

3 screen YT/EkstraklasaTV Otwórz galerię Na Gazeta.pl