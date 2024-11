Fernando Santos znów się kompromituje. O krok od piłkarskiej katastrofy

Ponad rok minął od zwolnienia Fernando Santosa ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Zatrudnienie portugalskiego szkoleniowca okazało się kompletnym niewypałem i pod jego wodzą Biało-Czerwoni trzy mecze wygrali, a trzy przegrali i mocno skomplikowali sobie szanse awansu na mistrzostwa Europy. Zatrudnienie Michała Probierza sprawiło, że dopiero poprzez baraże Polacy awansowali na Euro 2024.

Santos jednak długo nie był bezrobotny. W styczniu został zatrudniony w Besiktasie, ale już po trzech miesiącach wyleciał z hukiem ze stambulskiego klubu. Jednak już w czerwcu został ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Azerbejdżanu. Pierwsze cztery mecze? Cztery porażki w Lidze Narodów - 1:3 ze Szwecją, 0:2 ze Słowacją, 1:3 z Estonią i 1:3 ze Słowacją. To wszystko sprawiło, że prowadzona przez Portugalczyka kadra znalazła się na krawędzi spadku do Dywizji D Ligi Narodów.

Przełom w Azerbejdżanie. Drużyna Fernando Santosa wreszcie nie przegrała

Żeby liczyć na grę w barażach o utrzymanie w Dywizji C, Azerbejdżan potrzebował przynajmniej wygranej w listopadowych meczach. W pierwszym spotkaniu piłkarze Fernando Santosa podjęli u siebie Estonię. Azerowie całkowicie zdominowali to spotkanie - mieli aż 70 proc. posiadania piłki, oddali 15 uderzeń na bramkę rywala, ale cóż z tego? Zawiodło to, co w każdym poprzednim meczu - skuteczność. Azerbejdżan nie zdobył bramki, Estonia wytrzymała napór rywala i wywiozła bezbramkowy remis. To też pierwszy mecz, który Azerowie nie przegrali za kadencją Santosa!

Co to oznacza? Oznacza, że Estonia jest pewna trzecia miejsca i baraży o utrzymanie w Dywizji C w Lidze Narodów. Przed ostatnią kolejką mają bowiem na koncie cztery punkty i lepszy bilans bezpośrednich starć z Azerbejdżanem. Drużyna Portugalczyka ma punkt i musi wygrać w kolejnym meczu ze Szwecją, żeby móc zachować szanse na grę w barażach, dzięki klasyfikacji drużyn z czwartych miejsc.

A będzie o to niezwykle trudno i nie będzie przesadą stwierdzenie, że Azerbejdżan potrzebuje piłkarskiego cudu, żeby zachować szanse na uniknięcie spadku. Spotkanie zostanie rozegrane w Szwecji we wtorek 19 listopada o godz. 20:45.