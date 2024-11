Przykra prawda o czekach z PKOl. Piesiewicz mówi wprost: Nienawiść

Mieszkania, diamenty, obrazy, vouchery na wakacje - to wszystko odbierali w piątkowy wieczór w Polskim Komitecie Olimpijskim medaliści igrzysk Paryż 2024 i ich trenerzy. Ale to, co najważniejsze, czyli czeki na obiecane nagrody finansowe, nasi bohaterowie dostali bez pokrycia! - Były pewne zawirowania spowodowane nienawiścią - tłumaczył prezes Radosław Piesiewicz. Szef komitetu obiecał, że pieniądze do olimpijczyków trafią do końca lutego.

6 Fot. Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl, Screen polsatsport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl