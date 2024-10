Złota Piłka 2024. Zobacz, kto zgarnął nagrody [ZŁOTA PIŁKA 2024, WYNIKI]

Do poniedziałku, samego dnia gali Złotej Piłki 2024, bardzo wiele wskazywało, że po nagrodę dla najlepszego piłkarza świata w sezonie 2023/24 sięgnie brazylijski skrzydłowy Realu Madryt Vinicius Junior, który poprowadził swój zespół do zdobycia Ligi Mistrzów w ubiegłych rozgrywkach. W poniedziałek z kolei kolejne media zaczęły informować, że to trofeum przypadnie ostatecznie Hiszpanowi Rodriemu z Manchesteru City, który liderował hiszpańskiej kadrze na zwycięskim Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

Rodri zwycięzcą Złotej Piłki 2024. U kobiet ponownie najlepsza Bonmati

Na oficjalnie potwierdzenie tych doniesień trzeba jednak było czekać aż do końca poniedziałkowej gali w Theatre Chatelet w Paryżu, gdyż organizatorzy uparcie twierdzili, że wyników plebiscytu jeszcze nikt nie zna. Ale te najświeższe informacje okazały się prawdziwe. To właśnie pomocnik Manchesteru City Rodri zdobył Złotą Piłkę za rok 2024, wyprzedzając aż trzech kolejnych piłkarzy nieobecnego na gali Realu Madryt - Viniciusa Juniora, Jude'a Bellinghama i Daniego Carvajala.

Kobieca Złota Piłka po raz czwarty z rzędu trafiła w ręce zawodniczki FC Barcelony i po raz drugi z rzędu do Hiszpanki Aitany Bonmati, która na podium wyprzedziła dwie klubowe koleżanki - Norweżkę Caroline Graham Hansen i Hiszpankę Salmę Paralluelo. Jedyna Polka wśród nominowanych - Ewa Pajor - zajęła 29. pozycję.

Barcelona świętowała też Trofeum Kopy dla najlepszego młodego piłkarza świata, którym został 17-letni Lamine Yamal. Najlepszym bramkarzem po raz drugi z rzędu został Argentyńczyk z Aston Villi - Emiliano Martinez, który odebrał Trofeum Jaszyna.

Po raz pierwszy na gali Złotej Piłki przyznano Trofea Johana Cruyffa dla najlepszych trenerów (i trenerek) w męskiej i kobiecej piłce. U mężczyzn triumfował Włoch Carlo Ancelotti z Realu Madryt, który podobnie jak cała delegacja "Królewskich" nie pojawił się na gali, z kolei w kobiecym futbolu najlepsza okazała się Angielka Emma Hayes, która do niedawna prowadziła Chelsea, a obecnie jest selekcjonerką reprezentacji USA.

Wyniki plebiscytu Złotej Piłki 2024 na żywo:

Złota Piłka mężczyzn: Rodri (Hiszpania, Manchester City).

1. Rodri (Hiszpania, Manchester City).

2. Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)

3. Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)

4. Dani Carvajal (Hiszpania, Real Madryt)

5. Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)

6. Kylian Mbappe (Francja, Real Madryt, w sez. 23/24 PSG),

7. Lautaro Martinez (Argentyna / Inter Mediolan)

8. Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona)

9. Toni Kroos (Niemcy, ostatnio Real Madryt)

10. Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium)

Złota Piłka kobiet: Aitana Bonmati (Hiszpania, FC Barcelona)

1. Aitana Bonmati (Hiszpania, FC Barcelona)

2. Caroline Graham Hansen (Norwegia, FC Barcelona)

3. Salma Paralluelo (Hiszpania, FC Barcelona)

4. Sophia Smith (USA, Portland Thorns)

5. Lindsey Horan (USA, Olympique Lyon)

6. Mallory Swanson (USA, Chicago Red Stars)

7. Marie-Antoinette Katoto (Francja, Paris Saint-Germain)

8. Mariona Caldentey (Hiszpania, Arsenal / w sezonie 23/24 FC Barcelona)

9. Trinity Rodman (USA, Washington Spirit)

10. Alexia Putellas (Hiszpania, FC Barcelona).

Trofeum Jaszyna (dla najlepszego bramkarza): Emiliano Martinez (Argentyna, Aston Villa).

1. Emiliano Martinez (Argentyna, Aston Villa)

2. Unai Simon (Hiszpania, Athletic Bilbao)

3. Andrij Łunin (Ukraina, Real Madryt)

4. Gianluigi Donnarumma (Włochy, Paris Saint-Germain)

5. Mike Maignan (Francja, AC Milan)

Inni nominowani: Diogo Costa (Portugalia, FC Porto), Gregor Kobel (Szwajcaria, Borussia Dortmund), Giorgi Mamardaszwili (Gruzja, Valencia), Yann Sommer (Szwajcaria, Inter Mediolan), Ronwen Williams (RPA, Mamelodi Sundowns).

Trofeum Kopy (dla najlepszego młodego piłkarza): Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona)

1. Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona)

2. Arda Guler (Turcja, Real Madryt)

3. Kobbie Mainoo (Anglia, Manchester United)

4. Savinho (Brazylia, Manchester City / w sez. 23/24 Girona)

5. Pau Cubarsi (Hiszpania, FC Barcelona)

Inni nominowani: Alejandro Garnacho (Argentyna, Manchester United), Karim Konate (Wybrzeże Kości Słoniowej, Red Bull Salzburg), Joao Neves (Portugalia, Paris Saint Germain / w sez. 23/24 Benfica Lizbona), Mathys Tel (Francja, Bayern Monachium).

Trofeum Cruyffa (dla najlepszego trenera) w męskim futbolu: Carlo Ancelotti (Włochy, Real Madryt).

Inni nominowani: Xabi Alonso (Hiszpania, Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Hiszpania, reprezentacja Hiszpanii), Gian Piero Gasperini (Włochy, Atalanta Bergamo), Pep Guardiola (Hiszpania, Manchester City), Lionel Scaloni (Argentyna, reprezentacja Argentyny).

Trofeum Cruyffa (dla najlepszego trenera/trenerki) w kobiecym futbolu: Emma Hayes (Anglia, reprezentacja USA / w sez. 23/24 Chelsea)

Inni nominowani: Sonia Bompastor (Francja, Chelsea / w sez. 23/24 Olympique Lyon), Arthur Elias (Brazylia, reprezentacja Brazylii / w sezon 23/24 też Corinthians), Jonatan Giraldez (Hiszpania, Washington Spirit / w sez. 23/24 FC Barcelona), Filipa Patao (Portugalia, Benfica Lizbona), Sarina Wiegman (Holandia, reprezentacja Anglii).

Najlepszy męski klub: Real Madryt (Hiszpania).

Inni nominowani: Bayer Leverkusen (Niemcy), Manchester City (Anglia), Borussia Dortmund (Niemcy), Girona (Hiszpania).

Najlepszy kobiecy klub: FC Barcelona (Hiszpania).

Inni nominowani: Chelsea (Anglia), NY/NJ Gotham (USA), Olympique Lyon (Francja), Paris Saint-Germain (Francja).

Nagroda Gerda Muellera (dla najlepszego strzelca): Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium) i Kylian Mbappe (Francja, Real Madryt / w sez. 23/24 PSG) - 52 gole.

Nagroda Socratesa (za działania społeczne): Jennifer Hermoso (Hiszpania, Tigres UANL) za walkę przeciwko molestowaniu seksualnego w piłce nożnej.

Miejsca 11-30 w plebiscycie Złotej Piłki mężczyzn:

11. Phil Foden (Anglia, Manchester City),

12. Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen)

13. Dani Olmo (Hiszpania, FC Barcelona / w sezonie 23/24 RB Lipsk)

14. Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta Bergamo)

15. Nico Williams (Hiszpania, Athletic Bilbao)

16. Granit Xhaka (Szwajcaria, Bayer Leverkusen)

17. Federico Valverde (Urugwaj, Real Madryt)

18. Emiliano Martinez (Argentyna, Aston Villa)

19. Martin Odegaard (Norwegia, Arsenal)

20. Hakan Calhanoglu (Turcja, Inter Mediolan)

21. Bukayo Saka (Anglia, Arsenal)

22. Antonio Rudiger (Niemcy, Real Madryt)

23. Ruben Dias (Portugalia, Manchester City)

24. William Saliba (Francja, Arsenal)

25. Cole Palmer (Anglia, Chelsea)

26. Declan Rice (Anglia, Arsenal)

27. Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain)

28. Alejandro Grimaldo (Hiszpania, Bayer Leverkusen)

29. Mats Hummels (Niemcy, AS Roma / w sez. 23/24 Borussia Dortmund)

30. Artem Dowbyk (Ukraina, AS Roma / w sezon 23/24 Girona).

Miejsca 11-30 w plebiscycie Złotej Piłki kobiet:

11. Patri Guijarro (Hiszpania, FC Barcelona)

12. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride w sez. 23/24 Shanghai RCB)

13. Lauren James (Anglia, Chelsea)

14. Ada Hegerberg (Norwegia, Olympique Lyon)

15. Khadija Shaw (Jamajka, Manchester City)

16. Tabitha Chawinga (Malawi, Olympique Lyon, w sez. 23/24 PSG)

17. Alyssa Naeher (USA, Chicago Red Stars)

18. Gabi Portilho (Brazylia, Corinthians)

19. Giulia Gwinn (Niemcy, Bayern Monachium)

20. Lucy Bronze (Anglia, Chelsea / w sez. 23/24 FC Barcelona)

21. Mayra Ramirez (Kolumbia, Chelsea)

22. Glodis Viggosdottir (Islandia, Bayern Monachium)

23. Tarciane (Brazylia, Houston Dash)

24. Lea Schuller (Niemcy, Bayern Monachium)

25. Sjoeke Nusken (Niemcy, Chelsea)

26. Yui Hasegawa (Japonia, Manchester City)

27. Manuela Giugliano (Włochy, AS Roma)

28. Lauren Hemp (Anglia, Manchester City)

29. Ewa Pajor (Polska, FC Barcelona / w sez. 23/24 VfL Wolfsburg)

30. Grace Geyoro (Francja, Paris Saint-Germain)