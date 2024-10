Znamy miejsce Ewy Pajor w plebiscycie Złotej Piłki. "France Football" ogłasza

Ewa Pajor latem przeszła z niemieckiego Wolfsburga do najlepszego klubu na świecie - FC Barcelony, gdzie jest główną strzelbą w drużynie Pere Romeu, strzelając 10 goli w pierwszych dziewięciu meczach oficjalnych. Ale poprzedniego sezonu do wybitnie udanych nie zaliczy, nawet pomimo że z 18 bramkami została królową strzelczyń w niemieckiej Bundeslidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

Wszystko dlatego, że drużyna Pajor, VfL Wolfsburg, skompromitowała się na początku rozgrywek i w ogóle nie zagrała w Lidze Mistrzyń, w której sezon wcześniej awansowała do wielkiego finału z reprezentantką Polski w roli najlepszej strzelczyni rozgrywek. W eliminacjach ubiegłego sezonu lepszy od Wolfsburga okazał się francuski Paris FC, który wygrał w dwumeczu 5:3.

Z kolei w lidze niemieckiej, mimo gry tylko na krajowym podwórku, "Wilczyce" musiały uznać wyższość Bayernu Monachium, choć na pocieszenie sięgnęły po Puchar Niemiec.

Ewa Pajor na 29. miejscu w plebiscycie Złotej Piłki

To też przełożyło się na wyniki plebiscytu Złotej Piłki. Ewa Pajor wprawdzie znalazła się w "30" nominowanych do tej nagrody, to jednak jak poinformował "France Football", uplasowała się dopiero na 29. miejscu. Polka wyprzedziła wśród finalistek jedynie Grace Geyoro z PSG.

Kto zdobędzie Złotą Piłkę u kobiet? Wielkimi faworytkami do tej nagrody są trzy klubowe koleżanki Pajor z FC Barcelony - Norweżka Caroline Graham Hansen oraz dwie Hiszpanii - Salma Paralluelo i obrończyni tytułu Aitana Bonmati.

Do sporej niespodzianki względem ostatnich informacji medialnych ma dojść u mężczyzn, gdzie pomocnik Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii Rodri ma zwyciężyć kosztem piłkarzy Realu Madryt - Brazylijczyka Viniciusa Juniora oraz Anglika Jude'a Bellinghama.