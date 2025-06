Znamy pary 1/8 finału KMŚ. Messi tylko na to czekał. To będzie hit nad hity

FIFA przeprowadziła prawdziwą rewolucję i w tym roku kibice mogą śledzić Klubowe Mistrzostwa Świata w zupełnie nowym formacie, który łudząco przypomina mundial reprezentacyjny. 32 drużyny podzielono na osiem czterozespołowych grup. Z każdej z nich do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze ekipy. Stawka po pierwszej części rywalizacji została więc uszczuplona o połowę. Teraz każdy mecz dla każdego z zespołów może być tym ostatnim.

Wielki hit z udziałem Messiego. Oto pary 1/8 finału KMŚ

Najliczniej reprezentowaną konfederacją w fazie pucharowej KMŚ jest UEFA. Połowa uczestników 1/8 finału pochodzi z Europy i to właśnie w meczach z udziałem tych drużyn należy upatrywać hitów tej fazy turnieju. Jak bowiem inaczej nazwać spotkanie Realu Madryt z Juventusem? Ciekawie zapowiada się także starcie pomiędzy Benficą, a Chelsea.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych spotkań będzie za to mecz Paris Saint-Germain. Triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów UEFA zmierzy się z amerykańskim rodzynkiem fazy pucharowej - Interem Miami. To mecz z podtekstem - Lionel Messi zagra przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Amerykanie nie będą jednak osamotnioną drużyną ze strefy CONMEBOL. Honoru meksykańskiej piłki postara się bronić Monterrey. Zadanie nie będzie łatwe, bowiem podopieczni byłego asystentem Pepa Guardioli - Domeneca Torrenta - zagrają z Borussią Dortmund.

Na tylko jedną drużynę w fazie pucharowej stać było konfederację azjatycką. Mowa o saudyjskim Al-Hilal, przed którym misja z gatunku niemożliwych. Na drodze do ćwierćfinału stoi bowiem Manchester City, który w ostatnim meczu fazy grupowej rozbił Juventus aż 5:2.

Drugą najliczniej reprezentowaną konfederacją jest CONMEBOL. Co ciekawe jest to zasługa tylko jednego państwa. Brazylijskie kluby przeszły przez fazę grupową suchą stopą. Ich komplet - cztery drużyny - zobaczymy także w fazie pucharowej. Kraj Kawy może się pochwalić największą liczbą uczestników, którzy pozostali w turnieju. To także spory policzek dla odwiecznego rywala - Argentyny. Oba słynne kluby z Buenos Aires - Boca Juniors i River Plate - jadą do domu po fazie grupowej.

A z kim zmierzą się brazylijscy reprezentanci? Jeden z nich na 100% zamelduje się w ćwierćfinale. Wszystko dlatego, że stawką jednego z meczów 1/8 finału jest sprawa brazylijska. Mowa o potyczce Palmeiras z Botafogo. Mniej szczęścia miało za to Fluminense, które o awans do najlepszej ósemki turnieju powalczy z Interem Mediolan. Faworytem nie będzie też Flamengo. W swoim meczu spróbuje utrzeć nosa mającemu wysokie aspiracje Bayernowi Monachium.

Spotkania 1/8 finału rozpoczną się 28 czerwca o 18:00. Ta faza turnieju zakończy się 2 lipca o 3:00. 4 i 5 lipca rozegrane zostaną ćwierćfinały, a 8 i 9 lipca półfinały turnieju. Finał Klubowych Mistrzostw Świata, którego gospodarzem będzie East Rutherford zaplanowano na 13 lipca.

Pary 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata:

Palmeiras - Botafogo (28 czerwca, 18:00, Filadelfia)

Benfica - Chelsea (28 czerwca, 22:00, Charlotte)

PSG - Inter Miami (29 czerwca, 18:00, Atlanta)

Flamengo - Bayern Monachium (29 czerwca, 22:00, Miami)

Inter Mediolan - Fluminense (30 czerwca, 21:00, Charlotte)

Real Madryt - Juventus (1 lipca, 21:00, Miami)

Manchester City - Al Hilal (1 lipca, 3:00, Orlando)

Borussia Dortmund - Monterrey (2 lipca, 3:00, Atlanta)

Konfederacje reprezentowane w 1/8 finału KMŚ: