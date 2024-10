Była dziewczyna Milika przerwała milczenie. Oto prawda na temat ich rozstania

Arkadiusz Milik ma za sobą koszmarny okres. Nie dość, że w czerwcu doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na Euro 2024, to niedawno podczas operacji łąkotki coś poszło nie tak i przez to najprawdopodobniej w tym roku już na boisku się nie pojawi. W związku z tym reprezentant Polski przeżywa bardzo trudne chwile, ale ma u swego boku partnerkę, która go mocno wspiera. Chodzi o influencerkę Agatę Sieramską. Co ciekawe, kilka lat temu piłkarz Juventusu był związany z inną influencerką.

Jessica Ziółek ujawnia szczegóły rozstania z Milikiem. "Traktowaliśmy się jako rodzeństwo"

Mowa o Jessice Ziółek. Milik i Ziółek poznali się w śląskiej galerii handlowej, gdy mieli zaledwie 16 i 17 lat. Po kilku wspólnie spędzonych latach zaręczyli się, ale do ślubu nie doszło. W 2021 zakończyli swój związek. O przyczynach takiej decyzji Jessica Ziółek opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

- Na pewno to, że razem dorastaliśmy. Trzeba przyznać, że czasami miłość nie wystarcza w tym świecie, trzeba mieć też coś więcej. Nasza relacja zaczęła się zmieniać, bardziej traktowaliśmy się jako rodzeństwo, niż jako para - wyznała Ziółek.

- Nie przetrwaliśmy, mimo tego, że znam podobne przykłady. Przykładem jest Marta Glik z Kamilem Glikiem, oni są ze sobą od 15 roku życia, o ile dobrze pamiętam. Więc to pokazuje, że można przetrwać, a nasz związek nie przetrwał - dodała.

Jessica Ziółek o nowym partnerze

Po rozstaniu z Arkadiuszem Milikiem Jessica związała się z Miłoszem Mleczko, piłkarzem Bruk-Bet Termalica Nieciecza. - To, co jest fajne w Miłoszu to to, że bardzo czuję jego wsparcie. Miłosz jest bardzo spokojny, a Arek to wybuchowy typ człowieka. Jeżeli się kłóciliśmy z Arkiem, to ja powiedziałam swoje, on swoje, a bycie z Miłoszem to np. ja chcę coś powiedzieć, na co Miłosz mi odpowiada: "porozmawiamy, jak się uspokoisz, czyli za pół godziny albo godzinę" - mówiła Jessica Ziółek w programie Onet Rano w ubiegłym roku.