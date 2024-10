Media: Brighton już zdecydowało. Wiadomo, co z przyszłością Modera

- On daje ci kolejną odpowiedź, że się nie nadaje na poziom reprezentacyjny. To, że nowy trener przychodzi do klubu i na niego nie stawia, to nie jest przypadek. Przez przypadek można spaść z taboretu, natomiast nie zagrasz dobrego meczu w kadrze, jeśli nie jesteś do tego optymalnie przygotowany - skomentował Artur Wichniarek, odnosząc się do występu Jakuba Modera w meczu z Portugalią. - Teraz przyjeżdża zawodnik, który walczy sam ze sobą. Michał Probierz robi mu aktualnie krzywdę - dodał, sugerując, że selekcjoner musi "schować go do szafy".

Nowe informacje ws. Jakuba Modera. Wiadomo, co dalej z Brighton

Moder przeżywa fatalny okres, co do tego nie ma wątpliwości. Musimy się cieszyć z tego, że w sobotę podczas meczu z Tottenhamem siedział na ławce rezerwowych, aniżeli jak to miało miejsce w poprzednich tygodniach - na trybunach. Polscy fani zgodnie uważają, że musi zmienić pracodawcę, by mieć szansę na regularną grę.

Niemieckie Sky Sports oraz kilku tamtejszych dziennikarzy podało, że 25-latek znalazł się na liście życzeń VfB Stuttgart. Władze klubu mają zdobywać informacje na jego temat. Ich zdaniem najmocniejszymi stronami naszego piłkarza są podania, odbiory i fizyczność. "Nie ma obecnie lepszego klubu w Niemczech do rozwoju indywidualnego" - napisał dziennikarz Marcin Borzęcki. Portal Goal.pl potwierdził właśnie zainteresowanie drużyną Sebastiana Hoenessa, ale również innych niemieckich klubów.

Mało tego, dodał, że zainteresowane Polakiem są zespoły z Anglii oraz jeden z Hiszpanii. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2025 roku i według portalu nie zostanie przedłużony. Na ten moment nie toczą się żadne rozmowy między obiema stronami, dlatego jeśli nie wydarzy się nic nie spodziewanego, to przed Moderem ostatnie miesiące w Brighton.

Kacper Ciuksza ze Sport.pl przyznał jednak, że zawodnik wcale nie będzie musiał czekać do końca kontraktu. "Gdyby jednak Stuttgart chciał go kupić na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu, to z pewnością cena nie będzie wygórowana. Zwłaszcza że w Anglii kompletnie nie łapie się do składu" - stwierdził, przywołując wieści nt. transferu do niemieckiej drużyny.

Moder rozegrał w tym sezonie w barwach Brighton tylko 71 minuty w pucharowym meczu z Wolves. Po ośmiu kolejkach Premier League klub Polaka zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów.