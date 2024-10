Trzęsienie ziemi w Man Utd. Ten Hag gra "o życie". Już mają jego następcę

Erik ten Hag przejął drużynę Manchesteru United na początku lipca 2022 roku. Holender przychodził do angielskiego zespołu jako doświadczony i utalentowany trener, który wykonał kapitalną pracę z Ajaksem Amsterdam. To za jego kadencji legendarny klub dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, pokonując po drodze chociażby Real Madryt. Niestety w Anglii ten Hagowi nie poszło już tak dobrze, jak na ojczyźnie.

Anglicy wieszczą zwolnienie ten Haga. Współwłaściciel United komentuje

Choć w pierwszym sezonie pod jego wodzą United zajęło trzecie miejsce, to w ostatniej kampanii było już zdecydowanie gorzej. 20-krotni mistrzowie Premier League zakończyli ligowe rozgrywki dopiero na ósmej lokacie. Mimo to latem tego roku ten Hag został obdarzony zaufaniem. Jego kontrakt został przedłużony o rok.

W tym sezonie jego zespół nadal nie spełnia oczekiwań właścicieli, kibiców i ekspertów. Po sześciu spotkaniach Manchester United z siedmioma punktami zajmuje dopiero 14. miejsce. Zwycięstwo udało się wywalczyć jedynie z Southampton (3:0) i Fulham (1:0). W takiej sytuacji media coraz częściej zaczęły zastanawiać się, czy Holender utrzyma swoją posadę. W niedzielę jego drużyna w 7. kolejce zagra na wyjeździe z Aston Villą. "Podopieczni Unaia Emery'ego mogą wbić ostatni gwóźdź do trumny" - czytamy na łamach "Daily Mail", które przyznaje, że może to być ostatnie spotkanie ten Haga w roli szkoleniowca United.

Ostatnio o jego pracy wypowiedział się jeden ze współwłaścicieli Sir Jim Ratcliffe. Czy 71-latek nadal wierzy w obecnego trenera? - Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Lubię Erika. Myślę, że to bardzo dobry trener, ale ostatecznie to nie będzie moja decyzja. Tę musi podjąć zespół zarządzający Manchesterem United. Muszą zdecydować, jak najlepiej poprowadzić zespół w różnych aspektach - powiedział wymownie w rozmowie z BBC Sport.

Tymczasem media rozkręciły już karuzelę nazwisk potencjalnych następców Erika ten Haga. Faworytem na ten moment jest jego asystent Ruud van Nistelrooy, czyli legenda Manchesteru United. Holender nie chce jednak "zdradzić" ten Haga i zająć jego miejsca, wykorzystując niepowodzenia rodaka. Innym kandydatem na nowego trenera United - jak wynika z informacji przekazanych przez "Bilda" - ma być Thomas Tuchel. Niemiec po zwolnieniu z Bayernu Monachium pozostaje bez pracy od lipca tego roku.

Pod wodzą ten Haga Manchester United rozegrał 124 spotkania. 71 kończył zwycięstwami, 18 remisami i 35 porażkami. W niedzielę o godz. 15:00 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie z Aston Villą.