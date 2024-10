Iga Świątek tylko na to czekała. Władze tenisa ogłaszają

Billie Jean King Cup (wcześniej Puchar Federacji) to kobiece rozgrywki reprezentacyjne, odpowiednik męskiego Pucharu Davisa. Tegoroczny finałowy turniej tych zawodów odbędzie się w dniach 13-20 listopada w Martin Carpena Arena w Maladze. Niedawno organizatorzy Billie Jean King Cup Finals oraz Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) ujawnili pulę nagród.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Oto pula nagród w Billie Jean King Finals. Iga Świątek może być zadowolona

Podobnie jak w zeszłym roku, łączna pula nagród turnieju w Maladze wyniesie w tym roku 9,6 mln dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 37,7 mln złotych. Triumfatorki zmagań wzbogacą się o 2,4 mln dolarów, czyli ponad 9,4 mln złotych. Z kolei finalistki o 1,4 mln dolarów, czyli ponad 5,5 mln złotych. Już za sam występ w pierwszej rundzie zawodnicy otrzymają 450 tys. dolarów, a więc ponad 1,7 mln złotych.

Co istotne, nagrody pieniężne w finałowym turnieju Billie Jean King Cup są takie same, jak w Davis Cup Finals. - Mamy przyjemność poinformować o tym, że trzeci rok z rzędu nagrody pieniężne są takie same dla tenisistek i tenisistów finałów Billie Jean King Cup i finałów Pucharu Davisa - powiedział prezydent ITF, David Haggerty, cytowany przez Puntodebreak.com.

Z pewnością zadowolona z tej informacji może być Iga Światek (1. WTA), która w zeszłym roku apelowała o zwiększenie nagród w kobiecym tenisie, podając za przykład męskie rozgrywki. - Chciałabym zobaczyć, jak WTA się rozwija, zyskuje na popularności, zmniejsza różnicę między WTA i ATP pod względem nagród pieniężnych i przyciąga fanów. Nasz tenis budzi te same emocje, co ATP. Jest coś, co można znaleźć w kobiecym tenisie, czego nie znajdziesz w ATP - mówiła Świątek w Dubaju.

Nagrody finansowe w pucharze Billie Jean King Finals:

zwycięstwo - 2 400 000 dolarów (ponad 9,4 mln złotych)

finał - 1 400 000 dolarów (ponad 5,5 mln złotych)

półfinał - 960 000 dolarów (ponad 3,7 mln złotych)

ćwierćfinał - 520 000 dolarów (ponad 2 mln złotych)

pierwsza runda - 450 000 dolarów (1,7 mln złotych)

W zeszłym roku Iga Świątek nie wystąpiła w turnieju Billie Jean King Finals. Jej występ w tegorocznych zawodach w Maladze stoi pod znakiem zapytania, ponieważ jak dotąd nie określiła, czy weźmie w nim udział.