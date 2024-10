Feio zebrał piłkarzy Legii na środku boiska. Oto co im powiedział

Legia Warszawa pokonała Real Betis 1:0 w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji. Drużyna Goncalo Feio wygrała po bramce Steve'a Kapuadiego w pierwszej połowie spotkania. Dla Legii to pierwsza wygrana po tym, jak zdobyła raptem punkt w trzech ostatnich meczach ligowych.

Mimo to Feio nie celebrował przesadnie zwycięstwa z Betisem. Portugalczyk przez chwilę cieszył się ze swoim sztabem, a potem podziękował Manuelowi Pellegriniemu i jego asystentom. Na koniec Feio zebrał legionistów w kole na boisku i przez chwilę emocjonalnie przemawiał.

Na konferencji prasowej Portugalczyk zdradził, co powiedział swoim zawodnikom. - To nie jest wielka tajemnica. Ostatnie dni były dla nas trudne, a w takich momentach coraz mniej osób w nas wierzyło. Najważniejsze jest jednak to, by w to, co robimy, wierzyła drużyna. I do tego właśnie się odniosłem. Uważam, że w futbolu nie ma rzeczy niemożliwych. By tak jednak było, potrzebna jest wiara w ciężką pracę. To jest klucz - powiedział Feio.

Jak Portugalczyk skomentował zwycięstwo z Betisem? - Ten mecz był kontynuacją tego, co można było zobaczyć z Górnikiem. Co prawda z innym rywalem, w innych rozgrywkach. Rywalem, którego jakości nie muszę przedstawiać - powiedział Feio.

Feio chwalił Legię po wygranej z Betisem

- Przed meczem mówiłem, że mimo jakości rywala, nie chcemy rezygnować z tożsamości i stylu, w jakim chcemy grać. I z Betisem zagraliśmy tak, jak chcemy. Atakowaliśmy wysoko, chcieliśmy mieć piłkę, stwarzać okazje i wykorzystać stałe fragmenty gry. Co prawda w drugiej połowie Betis zmusił nas do obrony na naszej połowie, ale broniliśmy na wysokim poziomie. Dziękuję piłkarzom, sztabowi i kibicom za wiarę - dodał.

- Nie był to pierwszy nasz duży mecz i pierwszy duży wynik. W poprzednim sezonie wygraliśmy w Poznaniu. W tym wyeliminowaliśmy Brondby, mimo że mało kto w nas wierzył. Uważam, że slogany o walce do końca są piękne, ale na końcu trzeba to pokazać na boisku. I my to robimy. Trzymamy się razem, a zwycięstwo z takim rywalem będzie dla nas bodźcem w procesie budowania tej drużyny - kontynuował.

- Pewne aspekty gry w tym meczu były zbliżone do Legii, jaką sobie wymarzyłem. Inne jeszcze tak nie wyglądają, ale jesteśmy w trakcie procesu. On nie polega na wyborze 11 zawodników. Tak jest w Football Managerze czy FIFIE, ale nie w życiu. Kiedy doczekacie się docelowej Legii? Nie wiem, pracuję na żywym organizmie. Obiecuję jednak, że nie zmarnuję ani jednego dnia, by było to jak najszybciej - podsumował Feio.