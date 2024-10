Tyle Legia Warszawa zarobiła za zwycięstwo z Betisem. To nie żart

Poprzedni sezon Legia Warszawa zakończyła na etapie 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Wówczas uległa aż 2:6 w dwumeczu z Molde. Teraz stołeczny klub liczy na lepszy wynik. Najpierw musi jednak przejść fazę ligową. I w czwartek 3 października rozpoczął rywalizację. W 1. kolejce czekało go starcie z najmocniejszym rywalem i jednym z faworytów do końcowego triumfu w rozgrywkach - Realem Betis.

Legia Warszawa zwycięża na start LKE! Wielka radość i jeszcze większe pieniądze

Dość zaskakująco pierwsza połowa należała do Legii. Choć to przeciwnicy dłużej utrzymywali się przy piłce i nadawali tempo rywalizacji, to jednak po strzale piłkarzy Goncalo Feio piłka zatrzepotała w siatce. W 23. minucie kapitalne podanie posłał Ruben Vinagre. Piłka dotarła do Steve'a Kapuadiego, a ten z bliskiej odległości trafił do bramki główką. I choć Betis próbował wyrównać, to więcej goli w pierwszej partii nie padło, więc na przerwę gospodarze schodzili z jednobramkową zaliczką.

W drugiej połowie hiszpańska drużyna rozpaczliwie próbowała wyrównać stan rywalizacji. Miała kilka dobrych okazji, ale dobrze funkcjonowała defensywa warszawian z Kacprem Tobiaszem na czele. Tym samym nie udało się pokonać trzeciej drużyny minionego sezonu ekstraklasy. Sensacja stała się faktem!

Dzięki temu zwycięstwu Legia nie tylko zdobyła cenne punkty do tabeli zbiorczej LKE, która zadecyduje o tym, które drużyny bezpośrednio awansują do 1/8 finału, wyłoni zespoły, które powalczą w play-offach, a także i te, które pożegnają się na dobre z europejskimi pucharami, ale i zarobiła spore pieniądze. Za zwycięstwo z fazie ligowej klubowi przysługuje bowiem 400 tysięcy euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 1,7 mln złotych.

A warto pamiętać, że to nie jedyna kwota, jaka przysługuje Legii. Otrzyma też 3,17 mln euro (niespełna 16 mln zł) za udział w fazie ligowej. Tyle zainkasuje każda z 36 ekip, które rywalizują na tym poziomie rozgrywek. Ta kwota wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwszą, obejmującą aż 95 procent kwoty, kluby otrzymują już na początku fazy ligowej. Z kolei pozostałą sumę pieniędzy w październiku.

Kolejny mecz Legia rozegra już 24 października. Jej rywalem będzie FK TSC Backa Topola. Spotkanie odbędzie się w Serbii.