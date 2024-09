Tylko dla widzów o mocnych nerwach. Fatalna kontuzja gwiazdy Serie A

Do zdarzenia doszło na początku drugiej połowy spotkania w Wenecji. Rusłan Malinowski niefortunnie interweniował w obronie. Po chwili cierpiał z bólu.

Koszmarna kontuzja ukraińskiej gwiazdy

Rusłan Malinowski to nazwisko dobrze znane europejskim kibicom. Przez lata błyszczał w Atalancie Bergamo, na koncie ma także występy w Olympique Marsylia, Szachtarze Donieck i KRC Genk. od sierpnia 2023 r. jest piłkarze Genoi.

W sobotę "Rossoblu" grali na wyjeździe z Venezią, tegorocznym beniaminkiem Serie A. Do przerwy był remis bezbramkowy. Druga połowa zaczęła się koszmarnie dla gości i dla samego Malinowskiego. Ukrainiec próbował przeciąć dośrodkowanie w pole karne i w trakcie wślizgu jedna noga ugrzęzła w murawie, a jego stopa bardzo mocno się wykręciła. Żaden rywal go nie potrącił, ani na niego nie wpadł.

Ukrainiec dosłownie wył z bólu. Natychmiastowo udzielono mu pomocy medycznej. Opuścił boisko na noszach i zabrano go do szpitala. Zmienił go w 50. minucie Andrea Pinamonti.

Od momentu kontuzji Malinowskiego Genoa wyglądała na rozkojarzoną i zdekoncentrowaną. Venezia chciała to wykorzystać. Wywalczyła rzut karny kilka minut później, ale nie zamieniła go na gola. Jednak w dalszej części meczu wykorzystała dwie dogodne okazje. Do siatki Genoi trafili GIanluca Busio i Joel Pohjanpalo. Fin zdobył bramkę po asyście Johna Yeboaha, byłego piłkarza Rakowa Częstochowa. Venezia wygrała 2:0.

Trenerem "Rossoblu" jest Alberto Gilardino, mistrz świata z 2006 r. Po meczu zabrał głos nt. sytuacji swojej gwiazdy.

- Po kontuzji Malinowskiego w pewnym sensie przestaliśmy grać na jakiś czas. Ale to moja wina, wciąż mamy dużo pracy przed sobą, aby zrozumieć, jak chcemy grać. Jeśli chodzi o Rusłana, wszystko wskazuje na to, że jest to bardzo poważna kontuzja nogi. Rusłan jest dla nas ważnym zawodnikiem i mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak się wydawało na pierwszy rzut oka - powiedział.

Genoa ma problem, bo straciła w sobotę kluczowego piłkarza pierwszego składu. Kontuzja Malinowskiego to też duży kłopot dla kadry Ukrainy, ponieważ pomocnik był zdecydowanie wyróżniającą się w reprezentacji i wyrósł na jej lidera. Brak Malinowskiego utrudnia naszym wschodnim sąsiadom walkę o pozostanie w Dywizji B Ligi Narodów. Ukraińcy przegrali oba wrześniowe mecze, 1:2 z Albanią i 2:3 z Czechami.

Po pięciu meczach Serie A Genoa ma na koncie pięć punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli. Wygrała jedno spotkanie i dwa zremisowała.