Koszmarne wieści ws. wypadku piłkarzy pod Kielcami. Nie żyje jeszcze jedna osoba

Do tragicznych zdarzeń doszło w sobotę na drodze krajowej nr 74 z Kielc do Opatowa. Wracający z wyjazdu bus z zawodnikami Alitu Ożarów z impetem uderzył w drzewo. Na miejscu zmarł kierowca, ale z informacji Sport.pl wynika, że nie tylko on. Nie żyje również trener Damian Jędrzejewski, co potwierdził właśnie klub. "W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i służymy wszelką pomocą oraz wsparciem" - czytamy.

3 https://www.facebook.com/damian.jedrzejewski.52?locale=pl_PL Otwórz galerię Na Gazeta.pl