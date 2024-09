To się dzieje. Cash ogłosił to, na co wszyscy czekali

Zdrowie w 2024 roku nie jest sprzymierzeńcem Matty'ego Casha. Najpierw, w pierwszej części roku nie pomogło mu z otrzymaniem powołania na Euro 2024. Teraz omija go początek sezonu. W 2. kolejce Premier League musiał opuścić boisko. W starciu z Arsenalem doznał kontuzji, która wyeliminowała go z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. To jednak nie koniec.

Cash przemówił. Zdradził termin powrotu

Boczny obrońca nie mógł wziąć udziału w pierwszym meczu Aston Villi w Lidze Mistrzów. Zawodnicy z Birmingham po raz pierwszy w XXI wieku występują w najbardziej elitarnych rozgrywkach w Europie. We wtorkowy wieczór na wyjeździe pokonali Young Boys Berno (3:0). Gole Youriego Tielemansa, Jacoba Ramseya i Amadou Onany śledził tylko z perspektywy kibica.

Kiedy Polaka będzie można zobaczyć na boisku? W wywiadzie, którego udzielił CBS Sports Golazo, zdradził możliwy termin powrotu. - Mam nadzieję, że będę trenował w przyszłym tygodniu, bo nie mogę przegapić meczu z Bayernem Monachium. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić na ten mecz - przyznał.

Pod nieobecność Casha Unai Emery szuka różnych rozwiązań na prawej stronie obrony. Dawał szansę Koście Nedeljkoviciowi. W tej roli wystąpił także Lamare Bogarde. Czas pokaże, czy 27-latek zdoła wrócić do podstawowej jedenastki "The Villans" i czy będzie gotowy na październikowe wyzwania związane z grą w reprezentacji Polski.

Biało-czerwoni rozegrają dwa mecze Ligi Narodów. Najpierw zmierzą się z Portugalią, a następnie z Chorwacją. Cash w narodowych barwach wystąpił 15 razy. Zdobył jednego gola i wystąpił na mistrzostwach świata w Katarze.