Co za wyczyn Haalanda. Lewandowski traci już 36 goli

Dziewięć bramek w sześciu meczach - to bilans Erlinga Haalanda w obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach w koszulce Manchesteru City. Norweski napastnik jest już faworytem do zdobycia korony króla strzelców w Premier League oraz Złotego Buta za sezon 2024/2025. Haaland jeszcze w barwach Borussii Dortmund zapowiadał się na superstrzelca, ale najlepiej to wszystko oddają liczby za ostatnie dwa lata.

Na profilu brytyjskiej stacji Sky Sports przedstawiono wyliczenia dotyczące najlepszych sześciu strzelców w Europie od lipca 2022, licząc wszelkie możliwe rozgrywki klubowe. Na czele tego zestawienia jest właśnie Erling Haaland, który latem 2022 trafił do Manchesteru City z Borussii Dortmund za 60 milionów euro.

Dalej jest Kylian Mbappe, który grał przez dwa lata dla PSG, a od obecnego sezonu jest piłkarzem Realu Madryt. Dalej to Harry Kane, który rok grał dla Tottenhamu, a od lata 2023 roku jest piłkarzem Bayernu Monachium. Dopiero czwarty w tym zestawieniu jest Robert Lewandowski, który od ponad dwóch lat jest piłkarzem FC Barcelony. Kolejne miejsca należą do Mohameda Salaha (Liverpool) i Jonathana Davida (Lille).

Najlepsi strzelcy w Europie od lipca 2022 roku (wszystkie rozgrywki)

Erling Haaland (Manchester City) - 99 bramek w 104 meczach, 0,95 gola na mecz Kylian Mbappe (PSG, Real Madryt) - 89 bramek w 97 meczach, 0,91 Harry Kane (Tottenham, Bayern Monachium) - 85 bramek w 99 meczach, 0,85 Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 63 bramki w 100 spotkaniach, 0,63 Mohamed Salah (Liverpool) - 58 bramek w 100 spotkaniach, 0,58 Jonathan David (Lille) - 55 bramek w 96 spotkaniach, 0,57

Erling Haaland jest więc bardzo bliski idealnej średniej gola na mecz w koszulce Manchesteru City. Okazję na poprawienie tego dorobku będzie miał w niedzielę 22 września o godzinie 17:30, gdy drużyna Pepa Guardioli zmierzy się u siebie z Arsenalem.