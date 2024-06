Tak Grabara pożegnał się z dotychczasowym klubem. Klasa!

Po trzech latach Kamil Grabara odchodzi z zespołu FC Kopenhaga. Przez ten czas polski bramkarz rozegrał 126 spotkań, w których wpuścił 125 bramek i zanotował 52 czyste konta. Wraz z duńskim klubem wygrał dwa mistrzostwa i jeden Puchar Danii. Do tego grał z nim w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024. Minione rozgrywki ligowe FC Kopenhaga zakończyła na trzecim miejscu w tabeli.

Ostatni mecz w barwach FC Kopenhagi Kamil Grabara rozegrał w miniony piątek, gdy jego zespół wygrał 2:1 z Randers FC. Po tym spotkaniu bramkarz pożegnał się z klubem i kibicami wpisem w mediach społecznościowych.

Kamil Grabara pożegnał się z FC Kopenhagą. "Na zawsze jeden z was"

"Od pierwszego dnia wiedziałem, że przyjdzie moment, w którym będę musiał się pożegnać. Nie mogłem sobie jednak wyobrazić, jak trudny on będzie. Od szczytów po upadki. To była niezła jazda, poczynając od Gibraltaru, a kończąc na Allianz Arenie" - czytamy we wpisie Grabary.

"Dziękuję z całego serca każdej osobie, która wspierała mnie i drużynę. [...] Dziękuję za szansę i cierpliwość. Najważniejsze - dziekuję za to, że daliście mi więcej, niż sam mogłem dać. Każdy dzień w koszulce FCK był przywilejem. Na zawsze jeden z was, Kamil" - zakończył Grabara.

Od sezonu 2024/2025 Kamil Grabara będzie reprezentował VfL Wolfsburg. Według medialnych doniesień niemiecki zespół zapłacił za niemieckiego bramkarza około dziesięciu milionów euro. Grabara powinien od razu zostać podstawowym golkiperem "Wilków". Wolfsburg ma za sobą rozczarowujący sezon w Bundeslidze, w której zajął dopiero 12. miejsce w tabeli.