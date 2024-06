Probierz zaskoczył! Dodatkowe powołanie do reprezentacji. Absolutny debiutant

"Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz poinformował, że do zgrupowania kadry narodowej, przygotowującej się do towarzyskich spotkań z Ukrainą i Turcją oraz turnieju finałowego UEFA EURO 2024, dodatkowo powołany został Jakub Kałuziński. Ma za sobą występy w juniorskich i młodzieżowej reprezentacji Polski. Będzie to dla niego debiutanckie powołanie do seniorskiej kadry narodowej" - czytamy w komunikacie portalu Łączy Nas Piłka w mediach społecznościowych.

Jest dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski

Jakub Kałuziński ma za sobą naprawdę dobry sezon. Zagrał 35 meczów w barwach Antalyasporu, zanotował dwie asysty. Już w Lechii Gdańsk jawił się jako perspektywiczny i zdolny defensywny pomocnik. W Turcji potwierdził swoje możliwości.

21-latek ma na koncie 12 występów w kadrze narodowej U21. W sobotę zaliczył 45 minut w meczu towarzyskim z Macedonią Północną (1:2). Niestety, cała drużyna zaprezentowała się słabo, Kałuziński nie zdołał odmienić losów gry.

Jego dobra postawa, którą prezentował cały sezon, została dostrzeżona przez Michała Probierza i jego sztab. Selekcjoner postanowił dowołać Kałuzińskiego na zgrupowanie pierwszej reprezentacji, która szykuje się na mistrzostwa Europy. Wcześniej zagra dwa mecze towarzyskie z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca).

W dzień starcia z Ukraińcami mija termin wysłania ostatecznych kadr na Euro do UEFA. Lista 26 piłkarzy powinna być znana po spotkaniu. Probierz będzie musiał zatem zrezygnować z trzech wcześniej powołanych zawodników.

Powołanie Kałuzińskiego już teraz ma też charakter awaryjny. Bartosz Slisz pojawił się z drobnym urazem stawu skokowego, ale jego potencjalny występ na Euro nie był zagrożony, tak samo udział w pierwszych treningach na zgrupowaniu. Wszyscy trenują w grupie. Mimo to Probierz wolał się zabezpieczyć i mieć na oku dodatkowego pomocnika.

Reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz na Euro w niedzielę 16 czerwca. Rywalem będzie Holandia.