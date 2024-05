Gromy na Lewandowskiego. Hiszpanie miażdżą występ Polaka

Robert Lewandowski nie może uznać meczu z Almerią za udany, choć FC Barcelona wygrała 2:0. Polski napastnik nie strzelił gola ostatniej drużynie La Ligi, do tego został zmieniony w 69. minucie. Hiszpańskie media dość krytycznie oceniły występ kapitana naszej reprezentacji i nie ma co się temu dziwić. "Nadawał się tylko do zmiany" - czytamy na łamach jednej z katalońskich gazet.

