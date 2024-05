Sceny przed walką stulecia. Niewiarygodne, co zrobił Fury [WIDEO]

Tyson Fury i Ołeksandr Usyk już w sobotę 18 maja zmierzą się w walce o tytuł niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej. Pojedynek od dłuższego czasu rozpala wielkie emocje, a im go bliżej, tym więcej pojawia się kontrowersji. W czwartek doszło do bezpośredniej konfrontacji obu pięściarzy. Po konferencji prasowej mieli stanąć naprzeciw siebie do tradycyjnego face-to-face. Coś jednak poszło nie tak, bo Brytyjczyk kompletnie zlekceważył rywala.

3 https://twitter.com/SkySportsBoxing/status/1791187088823431294 Otwórz galerię Na Gazeta.pl