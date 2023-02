Polscy kibice przeciwko Rosjanom. Ruszyli ze specjalną inicjatywą. Chwalą ich na całym świecie

Niedługo minie rok od zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Oba państwa walczą ze sobą nie tylko na froncie, ale również w Internecie. W poniedziałek ukraiński fanklub Chelsea opublikował nagranie, które przedstawia dwóch sympatyków tego klubu z Krasnodaru. Rosjanie ubrani w wojskowe mundury trzymali flagę angielskiej ekipy i uderzyli w Ukraińców. - The Blues z Kijowa siedzą w piwnicy. Pier.....ć ich wszystkich - powiedział jeden z nich.

Polski fanklub Chelsea reaguje na zachowanie Rosjan

Ukraińcy poprosili o rozpowszechnienie tego nagrania, podkreślając, że w ten sposób chcą pokazać światu "prawdziwą twarz terroryzmu". Bardzo szybko zareagował polski fanklub Cheslea. Jeden z jego przedstawicieli ogłosił, że zamierza złożyć oficjalne pismo, w którym zażąda usunięcia Krasnodaru z listy oficjalnych klubów kibica Chelsea.

"Nie tylko promują wojnę i swoje zbrodnie (będąc niezwykle dumnymi z tego, co robią), ale także obrażają innych fanów Chelsea z kraju, który brutalnie zaatakowali. Byliśmy w kontakcie z kilkoma innymi klubami kibica (np. Prague Blues) i jesteśmy zszokowani i zniesmaczeni tym, co zobaczyliśmy. Robią rzeczy, które naszym zdaniem nie są tym, o co chodzi w Chelsea. Wszyscy fani Chelsea powinni wyznawać wspólne wartości, odkładając na bok religie, politykę. Jesteśmy jedną wielką Błękitną Rodziną, a mimo to na pierwszym miejscu stawiają politykę i wojnę, którą rozpoczęli." - czytamy w komunikacie. Decyzję Polaków pochwaliły fankluby Chelsea z Kolumbii i Urugwaju.

Polski fanklub Chelsea "True Blues Poland" powstał w 2013 roku, a niecałe 12 miesięcy później został oficjalnie zarejestrowany przez londyński zespół.

Chelsea była jednym z najaktywniejszych klubów w zimowym okienku transferowym. Działacze wydali blisko 330 milionów euro i ściągnęli między innymi Mychajło Mudryka i Enzo Fernandeza. Liczne transfery nie przyniosły jeszcze rezultatów, a Chelsea nie wygrała od trzech kolejek. Obecnie ekipa prowadzona przez Grahama Pottera zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów.

