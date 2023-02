Hiszpanie piszą o Janczyku. Poruszający reportaż. "To jest opowieść o samotności"

Dawid Janczyk w przeszłości był bardzo utalentowanym napastnikiem. Uważano, że może osiągnąć więcej niż Robert Lewandowski. W 2007 roku CSKA Moskwa zapłaciło za niego Legii ponad cztery miliony euro. Niestety jego karierę zatrzymały problemy z alkoholem. - Nawet nie chcę myśleć o tym, ile przebalowałem pieniędzy. Bardzo dużo, potężną kwotę - powiedział w rozmowie ze Sport.pl.

Dawid Janczyk bohaterem tekstu w "Mundo Deportivo"

W październiku hiszpańska telewizja Movistar Plus przygotowała reportaż o Dawidzie Janczyku. Dziennikarze z tego kraju po raz kolejny zainteresowali się piłkarzem i został on bohaterem tekstu w "Mundo Deportivo". "Piłkarz uważany za lepszego od Lewandowskiego, który jednak zgubił się w alkoholu" - brzmi tytuł.

Hiszpanie już na samym początku wyraźnie zaznaczyli, że jego karierę zniszczyły problemy z alkoholem. "To jest opowieść o samotności. Łatwe pieniądze, dziewczyny, dyskoteki, brak cierpliwości i uzależnienie, które zaczyna się od jednego drinka. Ten, który doprowadził Dawida Janczyka do piekieł alkoholizmu i sprawił, że trenerzy i menedżerowie klubów, przez które przechodził, nie ufali mu" - czytamy.

W dalszej części tekstu dziennikarze przedstawili historię Janczyka. Opisali jego pierwsze kroki w seniorskiej piłce, udział w mistrzostwach świata U-20 oraz transfer do CSKA Moskwa. "Długie popołudnia bez zajęcia i samotność sprawiły, że zaczął pić" - napisali Hiszpanie i przedstawili historię jego upadku, od wypożyczeń do belgijskich klubów aż po powrót do Polski. "Od sezonu 2014/2015 sportowe życie Dawida Janczyka to ciągłe przeskakiwanie z jednego klubu do drugiego, podczas gdy sam zmagał się z alkoholizmem" - czytamy dalej.

W ostatnich latach Janczyk błąkał się po klubach z niższych lig polskich. Niedawno został piłkarzem A-klasowego GKS-u Raciborowice. "Przez cztery lata nosił koszulki sześciu drużyn amatorskich. W wieku 35 lat chce dalej czuć się piłkarzem, choć walka toczy się jeszcze poza boiskiem" - zakończyło "Mundo Deportivo".

