W Krakowie rośnie nowa piłkarska potęga. W trzy lata awans do Ekstraklasy

Hutnik Kraków występuje na poziomie II ligi od 2020 roku. Wcześniej błąkał się po niższych ligach i zmagał się z problemami finansowymi. Obecnie jest w strefie spadkowej i ma 19 punktów po 19 meczach. Jego strata do ostatniego miejsca zapewniającego utrzymanie w lidze wynosi trzy punkty. Tuż przed końcem 2022 roku doszło do ważnej zmiany w klubie.

Ambitne plany Hutnika Kraków. Nowy inwestor i awans do Ekstraklasy w ciągu trzech lat. "Milowy krok"

Hutnik Kraków będzie miał nowego inwestora. Jest nim stalowy potentat Holding Cognor, który do tej pory gościł na koszulkach drugoligowca. - Mam nadzieję, że to milowy krok w stronę rozwoju - stwierdził Artur Trębacz, prezes Hutnika. - To początek przejmowania klubu przez Holding Cognor - dodał Leszek Janiczak, członek zarządu. Obecnie trwają działania w celu zawiązania spółki. Umowę na klubowym spotkaniu opłatkowym podpisał Trębacz oraz Przemysław Sztuczkowski, prezes Holdingu.

Nowy inwestor nie krył się ze sporymi ambicjami i zdradził, że ma zamiar awansować do Ekstraklasy w ciągu trzech lat. Poza transferami ma też pojawić się nowy stadion. Stanisław Moryc, radny Krakowa przekazał, cytowany przez portal lovekrakow.pl, że koncepcja nowego obiektu ma być gotowa w 2023 roku. - Jestem w środku procesu, który jeszcze trwa. Powiem tak: każdy dobry inwestor dla krakowskich klubów jest mile widziany - dodał Moryc.

Gdyby Hutnik spełnił plan nowego inwestora i awansował do Ekstraklasy do sezonu 25/26, to zagrałby w najwyższej klasie rozgrywkowej po raz pierwszy od 29 lat. Klub ze stolicy Małopolski zajął trzecie miejsce w lidze w sezonie 95/96. Dzięki temu wynikowi Hutnik Kraków grał w kwalifikacjach Pucharu UEFA (obecnie Liga Europy) i odpadł w pierwszej rundzie z AS Monaco.

Dużą rolę w rozwoju Hutnika Kraków ma odegrać Egipcjanin Walid Kandel, który dawniej grał dla Hutnika, a potem pracował w akademii i w zespole rezerw. Teraz pełni rolę skauta na kraje afrykańskie. - Na testy do Krakowa przyleci sześciu młodych zawodników. Zostanie z nami jeden, może dwóch, a resztę wypożyczymy - powiedział Artur Trębacz w rozmowie z lovekrakow.pl. - W Egipcie będę szukać zawodników reprezentujących odpowiedni poziom. To będą zawodnicy na poziomie ekstraklasy - dodał Kandel.

Hutnik Kraków wróci do gry w II lidze 25 lutego przyszłego roku. Wtedy rywalem klubu prowadzonego przez Bartłomieja Bobla będzie GKS Jastrzębie.