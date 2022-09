Kosmiczny mecz. Luis Figo pomógł w ustanowieniu rekordu Guinnessa

Każde dziecko wie, że do gry w piłkę nie jest potrzebna idealnie przystrzyżona trawa. Wystarczy pagórkowaty teren, czasami beton. Mastercard udowodnił, że wystarczą jeszcze inne warunki i poszli trochę dalej. A właściwie wyżej.

Mastercard dosłownie przekroczył granicę

Kilka tygodni temu został odbył się pierwszy w swoim rodzaju mecz piłki nożnej. Spotkanie zostało rozegrane na wysokości ponad 20 000 stóp (6166,1 m) w warunkach zerowej grawitacji. W meczu brała udział legenda piłki nożnej, Portugalczyk Luis Figo, który jest ambasadorem firmy Mastercard.

– Piłka nożna przekracza granice i jednoczy ludzi na całym świecie – powiedział Portugalczyk. – Grałem na stadionach, gdzie elektryczna atmosfera wywołuje emocje, które przecinają kultury i narodowości. To było dokładnie to samo uczucie, które mi towarzyszyło grając na wysokości 20 000 stóp nad ziemią z grupą nieustraszonych fanatyków piłki nożnej, którzy przenieśli swoją pasję do tego sportu na niespotykane dotąd wyżyny.

Kampania firmy, która jest partnerem Ligi Mistrzów UEFA od blisko 30 lat miała pokazać, że futbol łączy ludzi z każdych środowisk i przekracza wszelkie granice. – Piłka nożna nadal jest sportem, który cieszy się popularnością w każdym zakątku świata. W Guinness World Records codziennie spotykamy ludzi z różnych środowisk. Ogłaszając to osiągnięcie mamy nadzieję, że przyczyni się ono do zbliżenia społeczności poprzez wspólną miłość do sportu – powiedziała Shaddy Gaad, reprezentująca Guinness World Records.

Mecz został rozegrany między dwoma czteroosobowymi zespołami, a wyczyn został potwierdzony przez dwójkę zweryfikowanych świadków i oficjalnego sędziego z ramienia Guinness World Records. Specjalnie zaprojektowane boisko miało powierzchnię 75 metrów kwadratowych.

Wyniku meczu nie podano, jednak sądząc po materiałach wideo, pewne jest, że bramki, które padały były kosmicznej urody.