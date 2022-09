Rekord świata w skoku w dal. Kiedy uda się pokonać barierę 9 m?

Rekord świata w skoku w dal. Co warto wiedzieć o dyscyplinie?

Jak kształtował się rekord świata w skoku w dal? Okazuje się, że warto najpierw kilka uwag poświęcić na temat samej dyscypliny. Chociaż jest ona wyraźnie kojarzona ze sportem olimpijskim, to nie zawsze wyglądała w sposób znany z dzisiejszych stadionów i ekranów telewizorów. Przede wszystkim chodzi tu o samą technikę wykonywania skoku.

Prawdą jest, że skok w dal pojawił się już na starożytnych igrzyskach olimpijskich. Przyjmuje się, że miało to miejsce w 708 r. p.n.e. Starożytni mieli pewien patent pozwalający na uzyskiwanie dalekich wyników, który obecnie byłby nie do pomyślenia. Zawodnicy skakali bowiem z ciężarkami trzymanymi w rękach, które dawały im większe szanse na świetny rezultat.

W bliższych nam czasach średniowiecza i starożytności skok w dal był jednym z elementów obowiązkowych w szkoleniu wojskowym. Dopiero w II poł. XIX w. takie ćwiczenie stało się jednym z elementów rywalizacji czysto sportowej. Na początku miało to miejsce w Wielkiej Brytanii. Tą drogą skok został włączony do programu pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 r. Dopiero w 1948 r. w dyscyplinie tej na olimpiadzie zaczęły rywalizować kobiety.

Rekord świata w skoku w dal: najlepsze wyniki

Jak kształtował się rekord świata w skoku w dal? Warto zaznaczyć, że wiele zależało od tego, w jaki sposób rozgrywano konkurencję. Do dzisiaj wyróżnia się bowiem skok w dal z miejsca i bardziej popularny skok w dal z rozbiegiem. Mowa tu w gruncie rzeczy o dwóch dyscyplinach. Przy tym:

Skok w dal z miejsca rozgrywany był na czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich pomiędzy 1900 a 1912 r. Obecnie rozgrywa się go na igrzyskach paraolimpijskich.

Skok w dal z rozbiegiem jest obecnie najbardziej popularny. To w tej rywalizacji przyznaje się medale olimpijskie.

Rekord świata w skoku w dal należy do Mike'a Powella. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych lekkoatleta uzyskał 8,95 m podczas zawodów w Tokio. Rezultat osiągnięty został dość dawno, bo w 1991 r. Kontrowersje związane są przy tym z rezultatem 8,96 uzyskanym przez Ivana Pedroso pochodzącego z Kuby (1995 r.). We włoskim Sestriere powstały jednak wątpliwości co do pomiaru wiatru i rezultat nie mógł być zaliczony.

Wśród kobiet najdalej skała w dal radziecka lekkoatletka Galina Czistiakowa. W 1988 r. w Leningradzie uzyskała ona rezultat 7,52 m.

Jaki jest rekord świata w skoku w dal z miejsca?

Jaki jest rekord świata w skoku w dal z miejsca? Takie zawody poza igrzyskami olimpijskimi rozgrywano na paraolimpiadzie, czasem także w zawodach międzynarodowych i mistrzostwach krajowych. W Skandynawii odbywają się one również współcześnie. Rekord przypisuje się norweskiemu skoczkowi Arne Tvervaagowi, który w 1968 r. uzyskał odległość 3,71 m.

Jaki jest rekord Polski w skoku w dal?

Jaki jest rekord Polski w skoku w dal? W historii mieliśmy wiele wspaniałych lekkoatletek i lekkoatletów zdobywających medale międzynarodowych imprez w skoku w dal i osiągających rekordy. Warto tu wspomnieć choćby:

Stanisławę Walasiewicz - rekordy świata w 1930 i 1937 r.

Elżbietę Krzesińską - dwa rekordy świata w 1956 r.; złoto na igrzyskach olimpijskich w Melbourne w 1956 r., srebro cztery lata później w Rzymie.

Irenę Szewińską - srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 1964 r.

Obecnie rekordy Polski należą do:

Grzegorza Marciniszyna, który w 2001 r. osiągnął wynik 8,28.

Agaty Kaczmarek, która w 1988 r. w Lublinie skoczyła 6,97 m.

