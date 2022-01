Lewandowski przyćmiony na gali FIFA The Best. Główny punkt wieczoru był inny

Za nami gala FIFA The Best, podczas której rozdano nagrody dla najlepszych piłkarzy i piłkarek zeszłego sezonu. Z racji obostrzeń spowodowanych pandemią uroczystość odbyła się bez publiczności. Obecni na gali byli prowadzący, prezydent FIFA Gianni Infantino oraz osoby ze świata piłki, które wręczały nagrody.

XI roku FIFA jest... dziwna. Lewandowski w doborowym towarzystwie

Przez całą galę prowadzący łączyli się z nominowanymi i zwycięzcami przez internet. Nie zabrakło problemów technicznych. Edouard Mendy w ogóle nie zdołał się pojawić, Jenni Hermoso nie słyszała, co mówili do niej prowadzący, a połączenie z Erikiem Lamelą mocno się zacinało.

Organizatorzy męczyli się z połączeniami. A na koniec wyszedł Ronaldo

Problemów nie było jednak przy ostatniej nagrodzie. A tą, zaskakująco, nie była nagroda dla najlepszego piłkarza - na deser organizatorzy zostawili specjalną statuetkę dla Cristiano Ronaldo, który został uhonorowany za pobicie rekordu w liczbie strzelonych goli w kadrze narodowej. Co ciekawe, Portugalczyk na gali pojawił się osobiście i odebrał statuetkę. Zawodnik Manchesteru United miał więc najlepsze wejście i odebrał nagrodę z największą pompą. Robert Lewandowski co prawda też otrzymał nagrodę do rąk własnych, wręczyli mu ją jednak przedstawiciele Bayernu, wśród których był m.in. Oliver Kahn i Julian Nagelsmann.

- Zawsze jestem pełen pasji. Kiedy jestem na boisku, nawet na treningu, dobrze się bawię. Czuję się dobrze. Jestem zmotywowany. Kocham piłkę nożną. Chcę grać dalej. Mam nadzieję, że zagram kolejne cztery albo pięć lat. Nadal jestem głodny. Chcę więcej - powiedział Portugalczyk na scenie.

Nagroda dla Cristiano Ronaldo była ostatnim akcentem tej gali. Wcześniej ogłoszono, że najlepszym piłkarzem świata został Robert Lewandowski. Polak znalazł się także w najlepszej jedenastce, właśnie obok Portugalczyka. Oprócz tego wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza, trenera i wiele innych.