XI roku FIFA jest... dziwna. Lewandowski w doborowym towarzystwie

Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu został wybrany Piłkarzem Roku FIFA. To drugie w trakcie gali FIFA The Best wyróżnienie Polaka. Kilka minut wcześniej wybrano jedenastkę roku FIFPro, w którym nie zabrakło nazwiska napastnika Bayernu Monachium. Skład zapełnili niemal sami Europejczycy. Jedynym wyjątkiem jest Leo Messi, piłkarz Paris Saint-Germain pochodzący z Argentyny.

FIFA wybrała najlepszą jedenastkę 2021 roku. Wielkie nazwiska i zaskakująca formacja

Ogłaszając najlepszych piłkarzy 2021 roku uznano, że do składu wybierze się trójkę środkowych obrońców. To rozwiązanie stosowane przez wielu trenerów, jednak przeważnie są oni wspomagani przez wahadłowych, rozstawionych w bocznych strefach boiska. Podczas tegorocznej gali FIFA The Best postawiono jednak na ofensywę i zamiast wahadłowych wyróżniono aż czterech napastników.

Jedenastkę roku FIFPro ustawiono więc w formacji 1-3-3-4. Pełen skład przedstawiamy poniżej:

Bramkarz : Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG),

: Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG), Obrońcy : David Alaba (Austria, Real Madryt), Ruben Dias (Portugalia, Manchester City), Leonardo Bonucci (Włochy, Juventus),

: David Alaba (Austria, Real Madryt), Ruben Dias (Portugalia, Manchester City), Leonardo Bonucci (Włochy, Juventus), Pomocnicy : Jorginho (Włochy, Chelsea), N'Golo Kante (Francja, Chelsea), Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City),

: Jorginho (Włochy, Chelsea), N'Golo Kante (Francja, Chelsea), Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), Napastnicy: Cristiano Ronaldo (Portugalia, Manchester United), Erling Haaland (Norwegia, Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Polska, Bayern Monachium), Lionel Messi (Argentyna, PSG).

Niektóre wybory tegorocznej gali FIFA The Best mogą zaskakiwać. Do jedenastki roku wybrano Gianluigiego Donnarummę, gdy nagroda Bramkarza Roku FIFA trafiła do Edouarda Mendy'ego. Rozbieżność wywodzi się z zasad wyboru. Jedenastka roku FIFPro wybierana jest na podstawie głosów oddanych przez innych piłkarzy i piłkarki. Natomiast Mendy'ego wybrano w głosowaniu, w którym udział wzięło jury składające się z aktualnych trenerów męskich drużyn narodowych, kapitanów drużyn narodowych, dziennikarzy "z każdego terytorium reprezentowanego przez drużynę narodową oraz kibice zarejestrowani na stronie FIFA.com".