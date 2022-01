Tragiczna wiadomość dotarła do bramkarza WKS. Fatalny błąd już w ogóle się nie liczy

Zacznijmy od meczu, w którym Wybrzeże Kości Słoniowej prowadziło niemal przez pełne 90 minut. Pierwszego gola w 25. minucie strzelił Sebastian Haller. Sierra Leone wyrównało po dziesięciu minutach drugiej połowy, ale po trafieniu Nicolasa Pepe piłkarzom WKS udało się ponownie objąć prowadzenie. Zdawało się, że nic już nie zmieni końcowego rezultatu... wtem fatalną interwencją "popisał się" Badra Ali Sangare.

REKLAMA

Zobacz wideo "Djoković jest największym sportowcem w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy po jego stronie"

Sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie gry. Bramkarz Wybrzeża Kości Słoniowej nie złapał prostej piłki, padł na murawę, a ta trafiła pod nogi napastnika Sierra Leone. Sekundę później Kamara wyrównał na 2:2. Sangare natomiast był kompletnie załamany swoją interwencją i wyglądał, jakby chciał zapaść się pod ziemię ze wstydu.

Badra Ali Sangare pogrążony w żałobie. "Upadłeś, ale już nigdy nie wstaniesz"

Prawdziwa tragedia miała jednak miejsce kilka godzin później. "W poniedziałek do piłkarza dotarła informacja o śmierci jego ojca. "Nasze serca łączą się z bramkarzem, który stracił dziś ojca. Pozostań silny" - czytamy na Twitterze Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Wiceprezes PZPN poszedł o krok za daleko. "Knebel jak w PRL za Bieruta"

Ostatnie dwa dni, a właściwie godziny są więc dla Sangare niezwykle trudne. "Wczorajszego wieczoru upadłem i wstałem dziś rano. Ty upadłeś, ale już nigdy nie wstaniesz" - napisał reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej pod zdjęciem swojego ojca.

Wybrzeże Kości Słoniowej nie ma łatwego startu w tegorocznym Pucharze Narodów Afryki. Śmierć ojca Sangare to druga tego rodzaju informacja w ciągu zaledwie kilku dni. Tuż przed pierwszą kolejką fazy grupowej turnieju, w której WKS mierzyło się z Algierią (1:0) zmarł ojciec Maxa Gradela. Piłkarz nie udał się na jego pogrzeb, aby rozegrać to spotkanie, strzelił w nim gola, a tuż po tym zalał się łzami. - To mieszanka emocji. Jestem bardzo szczęśliwy mogąc zadedykować tego gola mojemu ojcu, całemu Wybrzeżu Kości Słoniowej i jego obywatelom - powiedział Gradel w rozmowie z BBC.

Puchar Narodów Afryki. Jak wygląda tabela Grupy E?

Wybrzeże Kości Słoniowej 2 mecze, bilans 3:2, 4 punkty Gwinea Równikowa 2, 1:1, 3 pkt Sierra Leone 2, 2:2, 2 pkt Algieria 2, 0:1, 1 pkt

Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z grup oraz cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc