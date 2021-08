Niespodzianka w Lidze Europy! Były piłkarz z polskiej I ligi dał historyczny sukces

Ormiański Alaszkert Erywań pokonał 3:2 po dogrywce Kajrat Ałmaty z Kazachstanu, awansując tym samym do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Jeśli nawet nie awansuje do rozgrywek, wywalczy awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, co będzie pierwszym takim przypadkiem w historii ormiańskiego futbolu.

Fot. Screen Twitter