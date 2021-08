Blamaż, klęska, deklasacja. Śląsk Wrocław rozbity w Izraelu

To nie tak miało wyglądać. Po wygranej w pierwszym meczu 2:1, Śląsk Wrocław został rozbity na wyjeździe przez izraelski Hapoel Beer Szewa. Porażka wrocławian aż 0:4 sprawia, że to rywale w pełni zasłużenie awansowali do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta