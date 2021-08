Oficjalnie: Chelsea pobiła transferowy rekord! Powrót Lukaku po latach

O tym transferze mówiło się od kilkunastu dni. Chelsea od początku letniego okienka transferowego poszukiwali środkowego napastnika, który rozwiązałby problem skuteczności w zespole. W gronie kandydatów znajdował się m.in. Robert Lewandowski, jednak ostatecznie wybór "The Blues" padł na swojego "starego znajomego".

To już oficjalne! Absolutny rekord transferowy w Premier League

Rekord transferowy Chelsea

Chelsea poinformowała o sprowadzeniu Belga za rekordowe dla klubu 97,5 miliona funtów. Były już zawodnik Interu Mediolan podpisał pięcioletni kontrakt, który zagwarantuje mu zarobki na poziomie około 212 tysięcy funtów tygodniowo.

Dla Thomasa Tuchela sprowadzenie skutecznego środkowego napastnika było priorytetem. Poza Lewandowskim klub z Londynu sondował możliwość sprowadzenia Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Problemem okazała się jednak cena - niemiecki klub żądał za swoją gwiazdę aż 150 milionów euro.

Powrót do Londynu po siedmiu latach

W ubiegłym sezonie Romelu Lukaku był gwiazdą nie tylko Interu Mediolan, ale całej Serie A. Belg błyszczał skutecznością, dzięki czemu klub z Mediolanu sięgnął po mistrzostwo kraju. 28-latek wydatnie się do tego przyczynił, strzelając 24 bramki w ligowych spotkaniach.

Belgijski napastnik rozpoczynał profesjonalną karierę w Anderlechcie Bruksela. W sierpniu 2011 roku przeniósł się do Chelsea, z której po roku został wypożyczony do West Bromu, a sezon później do Evertonu. W 2014 roku przeniósł się na stałe do drużyny "The Toffees". Po trzech latach zasilił szeregi Manchesteru United, gdzie spędził dwa kolejne sezony. W Mediolanie grał od 2019 roku.